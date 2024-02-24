В ISW оценили последствия сбития еще одного российского А-50 и объяснили, почему в РФ его приписывают своей ПВО

Накануне, 23 февраля, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о сбитии уже второго в 2024 году российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Эти очень редкие самолеты, которых у РФ на вооружении – единицы, помогали оккупантам координировать российскую авиацию и противовоздушную оборону.

Российские пропагандисты тем временем упорно утверждают, что этот самолет, как и предыдущий, сбило российское ПВО. В Институте изучения войны (ISW) оценили последствия этой потери для ситуации на поле боя и объяснили, почему в РФ категорически отказываются признавать успехи украинской армии.

Вечером 23 февраля в Воздушных силах ВСУ, а также в главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об уничтожении украинскими воинами российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Согласно сообщениям, поражен он был вблизи Ейска Краснодарского края над Азовским морем.

В сети также появились видео, на одном из которых видно падение самолета, а на втором – значительный пожар со вторичной детонацией. Согласно геолокационным данным, снят второй ролик в районе российского хутора "Трудовая Армения" Каневского района Краснодарского края – северо-восточнее Приморско-Ахтарска.

Еще несколько позже в сети появились кадры с искорежннными частями самолета, поэтому, считают аналитики, "очень маловероятно, что российские силы смогут отремонтировать А-50 или что экипаж выжил в катастрофе".

В России тем временем падение "неустановленного самолета" подтвердили, однако о причинах не сообщали.

Такие самолеты, как А-50, уточнили аналитики ISW, российские войска используют для координации своей авиации и противовоздушной обороны. И после поражения в середине января первого А-50 россияне значительно, хоть и временно, сократили тактическую активность своей авиации над Азовским морем.

Несколько оправившись от шока из-за повторной и очень болезненной потери дефицитного самолета ДРЛО, российские z-пропагандисты в очередной раз заявили, что его, мол, поразило российское ПВО. Подобная практика для "ультранционалистического" российского сегмента становится все более привычной.

"Российские военные блогеры утверждали, что российские войска ошибочно сбили их собственный самолет А-50, и обвинили российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов "дружественного огня", – отметили в ISW.

Один из российских пропагандистов признал, что самолет А-50 и его узкоспециализированный экипаж представляют собой дефицитный ресурс для России, который она не может легко заменить. И российские военные блогеры принялись усиленно опровергать информацию о поражении редкого самолета украинскими воинами. В то же время они убеждают, что и 23 февраля, и 14 января российские А-50 якобы стали жертвами "дружественного огня" российской ПВО. Кроме того, российская пропаганда приписывает своей же противовоздушной обороне нанесение поражения недавно истребителям Су-34 и Су-35. Сомневающихся в непричастности Украины к уменьшению количества российских самолетов большинство пропагандистов РФ беспощадно критикуют.

"Российские военные блогеры, возможно, отказываются приписывать какие-либо успехи украинским силам в рамках более широких усилий в российском информационном пространстве, направленных на деморализацию украинцев и убеждение россиян, что победа обеспечена. Последняя кремлевская риторика сосредоточена на изображении России как способной пережить готовность и способность Украины воевать при условии длительной военной поддержки Запада, а последовательные заявления российских военных блогеров о неэффективности украинской противовоздушной обороны и других возможностей на поле боя согласуются с этой дезинформационной кампанией", – считают в ISW.

Однако уничтожение украинцами сразу двух стратегических российских самолетов, тем более с интервалом в несколько недель, констатируют аналитики, серьезно подрывает упомянутый российский нарратив.

"Энтузиазм военных блогеров приписывать потрясающую некомпетентность собственным ПВО России – единственное возможное объяснение многочисленных случаев сбивания дружественным огнем самолета, помогающего координировать сами ПВО – выглядит странно", – резюмировали в ISW.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Во второй раз миф о неуязвимости российского А-50 был опровергнут накануне.

Утром 24 февраля стало известно, что в районе падения А-50 в Краснодарском крае обнаружены тела членов экипажа.