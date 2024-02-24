В ISW оценили, угрожает ли Украине вторжение российских войск с Приднестровья

На фоне появления информации о якобы намерениях пророссийских сепаратистов молдавского Приднестровья обратиться к Москве с "просьбой" об аннексии региона, усилились опасения о возможной агрессии против Украины с этого направления. Однако в военной разведке Украины считают вероятность вторжения российских войск с Приднестровья низкой.

Не заметили подобных приготовлений и аналитики Института изучения войны. О текущей ситуации идет речь в аналитическом материале ISW.

Аналитики напомнили, что в Украине отреагировали на сообщения о возможном проведении 28 февраля в пророссийском анклаве "Приднестровская Молдавская республика" так называемого референдума по присоединению к России и вызванные ими опасения по поводу вторжения российских войск с территории этого региона Молдовы. Должностные лица Вооруженных сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины связали слухи с информационной операцией РФ и оценили вероятность вторжения с нового направления как низкую.

В частности, по мнению спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, заявлениями о намерениях марионеточной оккупационной администрации "ПМР" просить Москву об аннексии региона, Россия пытается "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение.

А представитель ГУР Андрей Юсов 22 февраля назвал информацию о якобы запланированном обращении сепаратистов Приднестровья к Кремлю "неподтвержденной".

Вместе с тем, несмотря на атаки РФ на Одесщину, граничащую с Приднестровьем , ВСУ не наблюдали никакой угрожающей активности на территории этого анклава, которую можно было бы трактовать как угрожающую Украине.

Не наблюдают признаков повышения соответствующих угроз и аналитики.

"ISW не заметила никаких признаков того, что ограниченная российская группировка сил в Приднестровье может попытаться провести наземные операции, которые могли бы угрожать Украине, и ISW не считает, что эта группировка сил способна начать значимую наземную операцию против Украины", – говорится в материале.

В то же время, согласно прогнозу аналитиков от 22 февраля, в ISW не исключают, что со стороны сепаратистов Приднестровья призывы о референдуме о присоединении к РФ таки могут звучать – однако ключевой мишенью таких призывов является Молдова, а не Украина.

"Они (призывы сепаратистов Приднестровья о проведении "референдума". – Ред.) направлены на поддержку российских гибридных операций по политической и социальной дестабилизации Молдовы. Предупреждение ISW отражает угрозы стабильности Молдовы, а не военную ситуацию в Украине", – уточнили аналитики.

Напомним, ранее в ISW оценили последствия ущерба еще одного российского А-50. Аналитики также объяснили, зачем российские пропагандисты распространяют версию о якобы поражении этого самолета российской ПВО, а не Украиной – несмотря на то, что такая версия позорна для российской армии.