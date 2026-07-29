Очевидно, это не "Искандер": "Флеш" показал пусковые установки российской ракеты "Бандероль". Фото

Военный эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов показал изображение наземной пусковой установки для российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", а также опубликовал кадры её размещения на БПЛА "Орион" и момента применения. Он отметил, что это оружие представляет опасность, однако его боевая часть значительно уступает по мощности ракете "Искандер" и больше напоминает "Шахед".

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Бескрестнов опубликовал соответствующие изображения в своем Telegram-канале. Он написал:"Ракета "Бандероль" на БПЛА "Орион", "Бандероль" на новой наземной пусковой установке и "Бандероль" во время атаки. Это, бесспорно, "неприятная штука", но боевая часть явно не "Искандер". Где-то как "Шахед".

В то же время в Defense Express проанализировали, какие риски для Украины может создать появление такой пусковой установки.

Главная угроза

Аналитики отметили, что одной из самых больших опасностей является возможность запускать S8000 "Бандероль" с наземной пусковой установки. Ранее для применения этой ракеты российским войскам требовалось поднимать в воздух БПЛА "Орион", который украинские силы могли своевременно обнаружить и подготовиться к отражению угрозы.

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В случае наземного запуска ракеты будут обнаруживаться примерно уже при входе в воздушное пространство Украины. Это сокращает время, которое имеется у расчетов противовоздушной обороны для реагирования и открытия огня.

Еще одним риском в Defense Express назвали возможность массового применения таких ракет. Один беспилотник "Орион" способен нести только одну S8000 "Бандероль", а количество этих БПЛА в РФ ограничено. В то же время наземные пусковые установки, по оценке аналитиков, можно производить значительно большими партиями, что потенциально позволяет проводить масштабные атаки.

Известные характеристики

В Defense Express напомнили, что впервые эту пусковую установку закрыто продемонстрировали ещё в сентябре 2025 года. С тех пор она больше не появлялась в открытом доступе, а информации о её боевом применении не было.

На основании имеющихся изображений аналитики предполагают, что для запуска ракеты используется небольшой твердотопливный ускоритель. Направляющая, судя по конструкции, может опускаться в горизонтальное положение для оснащения ракетой. Благодаря компактным размерам установку теоретически можно размещать на прицепах или других мобильных платформах.

В то же время при запуске с земли S8000 "Бандероль", вероятно, будет иметь меньшую дальность применения. Если при воздушном старте БПЛА "Орион" запускает ракету с большой высоты и скорости, то при наземном пуске ей придется самостоятельно набирать скорость и высоту даже с использованием ускорителя.

Максимальная дальность полета S8000 "Бандероль" при воздушном запуске оценивается примерно в 500 километров. Ее крейсерская скорость составляет около 500 км/ч и обеспечивается китайским реактивным двигателем SW800Pro-A95.

В качестве боевой части ракета использует осколочно-фугасную ОФБЧ-150 массой 114,3 килограмма. Для сравнения: боевая часть дронов "Шахед", в зависимости от модификации, имеет массу от 50 до 90 килограммов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как армия государства-агрессора РФ обстреляла Харьковскую область ракетой типа "Бандероль". Применение такого оружия на территории области было зафиксировано впервые. В результате удара РФ в поселке Безлюдовка пострадали трое мирных жителей.

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