Одессу наводнили кремлевские агенты, власти принимают экстраординарные меры. Ступак оценил ситуацию

В Одессе сохраняется значительная активность российской агентуры, прежде всего, корректировщиков. Однако, речь идет не о разветвленных сетях, а об отдельных лицах, которых вербует страна-агрессор, обещая "быстрые деньги". Такие агенты действуют разрозненно, но работа по их выявлению и нейтрализации должна вестись постоянно, ведь новые агенты вербуются чуть ли не каждый день.

Создание в Одессе городской военно-гражданской администрации де-факто означает перевод управления в военный формат. Администрация будет координировать все вопросы безопасности города, в частности, соблюдение комендантского часа, охраны объектов критической инфраструктуры, транспортных узлов, выявление потенциальных путей проникновения вражеских агентов и тому подобное.

Впрочем, страна-враг Россия по-прежнему делает ставку не только на собственных агентов на территории Одессы, но и на расшатывание ситуации в регионе. Одесская область крайне важна для противника прежде всего потому, что это последний регион Украины, имеющий выход к Черному морю. Поэтому попытки подрыва стабильности, информационные провокации и вербовка агентов остаются составляющими стратегии Москвы, направленной на ослабление южного направления обороны Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– В Одессе будет создана городская военная администрация. Анонсируя это решение, президент Зеленский также сказал о российских агентурных сетях и противодействии им силами СБУ. Могли бы вы рассказать об агентурных сетях в Одессе? Как они работают? Насколько распространены?

– Речь не идет об агентурных сетях в классическом понимании, как это было, например, во времена Второй мировой войны, "красной капелле" или еще что-то. Нет, это единичные люди, завербованные россиянами, которые ищут заработков и выполняют российские задачи. Наводят "Шахеды", ракеты, сообщают о местах скопления техники и тому подобное. Таких людей довольно много. Я не могу сказать, сколько. Потому что задержали одного – появились еще полтора. Или не было никого, а потом появляются сразу двое.

Борьба с этим – постоянная работа. Это не так, что болезнь преодолели и все. Постоянно возникают какие-то "клетки", какие-то люди, которые работают на РФ. Нет каких-то скоординированных по месту, по времени сетей, которые бы уничтожали поезда, взрывали пути, то есть совершали бы что-то масштабно и регулярно. Но, к сожалению, есть много людей, которые сотрудничают с Россией.

– Почему именно в Одессе их так много? Потому что это был "русскоязычный" регион?

– Нет, не в этом дело. Дело не в русскоязычном. Этот вопрос искусственный. А откуда российские агенты в Ивано-Франковске, на Львовщине?

Было много людей, которые раньше проживали в России, которые сохранили воспоминания про "лучшее мороженое", "дешевую водку" и тому подобном. Такие люди остаются. Есть те, кого выбросили из власти, и они обижены. Есть люди, которые остались без работы и ищут заработка. Это стандартный набор.

Обычно, когда СБУ рапортует, рассказывает о том, что людей завербовали в телеграм-канале при поиске подработок. Дай координаты, сразу получишь 100-200 долларов. Для многих людей это быстрые деньги. Поэтому так они работают.

– Что даст создание в Одессе городской военной администрации? Чем это будет отличаться от того управления, которое есть сейчас в городе?

– Это будет уже не гражданско-военная, а военно-гражданская администрация, то есть больше военных. Эта администрация будет выполнять координирующую роль. Уже назначен Сергей Лысак. Это бывший начальник Житомирского управления СБУ, губернатор Днепропетровщины.

Главная роль – координировать все мероприятия по обороне города: комендантский час, охрана и защита объектов инфраструктуры вместе с силовиками, поиск слабых мест, мест инфильтрации россиян через Приднестровье, когда они размещаются в гостиницах и тому подобное. Координационная роль важна, но это не значит, что завтра в Одессе российской агентуры уже не будет. Это важно, но это не решающее.

– Как СБУ может усилить свою деятельность именно в этом регионе? В каком направлении?

– Они уже максимально усилились. Я даже не скажу, в каком направлении еще можно усиливаться. Все работают над выявлением корректировщиков. Независимо от того, какое у тебя подразделение, то ли по поиску террористов, или другое – все ищут корректировщиков, предателей, в частности в органах местной власти.

Есть еще один акцент: новый глава ВГА может сам изнутри выявлять людей, которые, возможно, сотрудничают с Россией, возможно, лимитировать доступ определенных чиновников к определенным документам, которые им не нужны, учитывая их специфику работы, чтобы не было лишних утечек.

– Возможно, вы помните, что до полномасштабного вторжения часто говорили о попытках Кремля расшатывать социально-политическую ситуацию в регионе. Считаете ли вы, что это также остается одной из задач страны-агрессора и сегодня на юге нашей страны?

– Сто процентов. Физический захват Одесской области, потому что это последний регион, который дает Украине выход к Черному морю. Оставить Украину закрытой на территории – это идея-фикс Российской Федерации, ведь без моря экономика сразу разрушается, страна становится гораздо менее интересной для экспорта и импорта. Мы это все знаем.

Расшатывать ситуацию внутри, чтобы было неспокойно, провозгласить создание какой-то "Измаильской народной республики" и тому подобное. Эти все вещи они пытаются делать, пока безрезультатно. Хочу верить, что так оно и останется.

– Президент США Трамп заявил, что "Украина хочет перейти в наступление". Как вы расцениваете такую перспективу и что мог иметь в виду президент США?

– Возможно, имеются в виду небольшие участки фронта, Добропольский выступ, где Украина перешла в наступление. Но надо учитывать, что это Дональд Трамп. Он уже говорил об океанах вокруг Украины, что Украина размером со штат Техас, что Армения примирилась с Албанией и тому подобное. Он много подобных вещей говорил, поэтому пока эти слова всерьез не воспринимаем. К тому же у нас постоянное отступление. Поэтому говорить о том, что будут какие-то большие контрнаступательные действия, сейчас нельзя.

– Может, он хочет предоставить Украине какое-то бешеное количество оружия?

– Продать – возможно, но пока что об этом говорить рано. Посмотрим, что будет во время встречи президентов Трампа и Зеленского, все же согласится ли он что-то продать Украине.