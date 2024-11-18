Один был дважды осужден за убийства: нацгвардейцы на Запорожском направлении взяли в плен трех оккупантов. Фото

На южном направлении фронта задержали в плен трех российских оккупантов, приехавших убивать украинцев за обещанную властями РФ амнистию. Самый молодой из них – 25-летний россиянин, уже дважды сидевший за убийство на родине.

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Об этом сообщили в воинской части 3017 Нацгвардии, показав фото "мотивированных" служить РФ военных преступников. Их взяли в плен бойцы третьего и четвертого батальонов бригады оперативного назначения "Спартан" вместе со смежными подразделениями.

Задержание солдат ВС РФ произошло во время штурмовых действий на передовом Запорожском направлении.

"Контингент представителей "второй армии" – вне человеческого", – прокомментировали военные.

В частности, один из пленных – 25-летний уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа, дважды осужденный за убийство. Его мотивация воевать – амнистия и денежное обеспечение.

Второй оккупант – 33-летний житель Республики Таджикистан, подписавший контракт во избежание судимости. И третий захватчик – 49-летний житель Республики Татарстан, присоединившийся к ВС РФ добровольно ради денежного обеспечения.

"Перед тем, как пополнить обменный фонд, оккупанты провоевали от одного до трех месяцев", – добавили нацгвардейцы.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курщины в РФ украинские защитники взяли в плен россиянина, который якобы был свидетелем казни воинов ВСУ. Он служил в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России.

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