Один из ключевых объектов для оккупантов в Крыму: появились новые подробности о ночных взрывах в Крыму

В ночь на 21 июняукраинская армия нанесла удар по нефтяному терминалу "ТЕС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи . В результате атаки там вспыхнул пожар.

Видео дня

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Терминал является одним из ключевых перевалочных пунктов и хранилищ ГСМ в Крыму, который использовался для нужд ВС РФ.

Что известно об атаке

Как стало известно из сообщения пресс-службы Сил специальных операций ВСУ, атаку проводили дроноператоры-дальнобойщики ССО, СБС, ГУР и СБУ. Кроме того, был атакован порт "Кавказ" в Краснодарском крае России, там вспыхнул пожар.

Главные истории дня

Кроме того, были поражены железнодорожные мосты через Северо-Крымский канал в районе Роздольного и Петерсгагена Запорожской области, а также через Сиваш в районе Чонгара.

"Указанные объекты используются противником для военных перевозок, переброски личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, был поражён пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области России и пункты управления дронами оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара в Донецкой области и Горок Брянской области России.

Напомним, в ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму была атакована Таврическая теплоэлектростанция. В результате попадания на месте возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с поставками топлива в Крым стремительно ухудшается. Из-за отсутствия поставок на полуострове оккупационная администрация Сергея Аксенова отменила продажу бензина даже по QR-кодам, теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб.

Только проверенная информация в нашем Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!