"Один из ключевых узлов": в Нижегородской области России атакована важная подстанция
В ночь на четверг, 23 октября, неизвестные БПЛА долетели до Нижегородской области России. Местные жители слышали взрывы; по предварительной информации, под атакой была Арзамасская электроподстанция.
Она находится в поселке Лесогорск Шатковского района. Расстояние до украинской границы – примерно 730 километров. Об ударе по объекту энергетической инфраструктуры РФ сообщил Telegram-канал Supernova+.
Подробности дронового обстрела российского тыла
Подстанция "Арзамасская" (500 кВ) – это один из ключевых узлов энергоснабжения Нижегородской области.
Она обеспечивает электроснабжение ряда южных районов Нижегородщины и крупных потребителей (например, инфраструктуры "Газпрома" и РЖД), а также военных объектов региона.
Эта же подстанция уже была атакована в начале прошлой недели (в ночь на 14 октября).
Как писал OBOZ.UA:
– Вечером 22 октября беспилотники атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмасс", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии.
– Ночью 23 октября дроны-камикадзе также попали по нефтеперерабатывающему заводу и авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Рязанской области.
