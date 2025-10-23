'Один из ключевых узлов': в Нижегородской области России атакована важная подстанция

В ночь на четверг, 23 октября, неизвестные БПЛА долетели до Нижегородской области России. Местные жители слышали взрывы; по предварительной информации, под атакой была Арзамасская электроподстанция.

Она находится в поселке Лесогорск Шатковского района. Расстояние до украинской границы – примерно 730 километров. Об ударе по объекту энергетической инфраструктуры РФ сообщил Telegram-канал Supernova+.

Подробности дронового обстрела российского тыла

Подстанция "Арзамасская" (500 кВ) – это один из ключевых узлов энергоснабжения Нижегородской области.

Она обеспечивает электроснабжение ряда южных районов Нижегородщины и крупных потребителей (например, инфраструктуры "Газпрома" и РЖД), а также военных объектов региона.

Эта же подстанция уже была атакована в начале прошлой недели (в ночь на 14 октября).

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 22 октября беспилотники атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмасс", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии.

– Ночью 23 октября дроны-камикадзе также попали по нефтеперерабатывающему заводу и авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Рязанской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!