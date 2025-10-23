В Рязани ночью прогремели взрывы в районе НПЗ и авиабазы 'Дягилево'. Фото и видео

Ночью 23 октября дроны-камикадзе атаковали Рязанскую область. Целью ударов БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод и авиабаза стратегической авиации ВКС РФ.

После атаки на территории предприятия произошел пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Последствия удара по Рязани

По предварительным данным, основной целью дронов-камикадзе в Рязани был нефтеперерабатывающий завод. Прилеты беспилотников в районе предприятия зафиксировали очевидцы.

Кроме того, жители региона сообщали, что взрывы прогремели в районе авиабазы "Дягилево". Там дислоцируются стратегические бомбардировщики российских террористов Ту-95МС и Ту-22М3.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что ночью 23 октября регион атаковали дроны. Чиновник утверждает, что средствами ПВО над территорией области якобы было уничтожено 14 БПЛА.

В то же время рязанский губернатор заявил, что из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По его информации, пострадавших нет, а материальный ущерб пока еще оценивается. На месте работают оперативные службы.

Ключевые факты о Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из четырех крупнейших НПЗ в России. Проектная мощность по переработке нефти составляет около 17,1 – 18,8 млн тонн в год. Входит в состав ПАО "НК "Роснефть". Имеет важное значение для обеспечения топливом как гражданского сектора, так и военно-промышленного комплекса и российской армии.

Предприятие производит широкий ассортимент нефтепродуктов, включая: автомобильные бензины (в том числе стандартов Евро-5), дизельное топливо, реактивное топливо (авиакеросин), сжиженные газы, мазут, битум и другие продукты нефтепереработки.

Рязанский НПЗ играет существенную роль в обеспечении вооруженных сил России. Предприятие задействовано в обеспечении российской армии, в частности, поставляет дизельное топливо и, что критически важно, реактивное топливо. Производство авиакеросина на НПЗ составляет значительную долю от общего объема в России (по некоторым данным, около 8.4% от общего производства в стране).

Напомним, 22 октября в Махачкале (Республика Дагестан, РФ) прогремела серия мощных взрывов. Несколько дронов-камикадзе атаковали в городе нефтеперерабатывающий завод "Дагнотех".

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября дроны-камикадзе атаковали город Саранск (Республика Мордовия, РФ). Целью ударов стал Саранский механический завод. В результате ударов на территории предприятия начался сильный пожар.

