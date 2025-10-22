Были мощные взрывы: дроны атаковали Саранский механический завод. Видео

Ночью 22 октября дроны-камикадзе атаковали город Саранск (республика Мордовия, РФ). Целью ударов стал Саранский механический завод.

В результате ударов на территории предприятия начался сильный пожар. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Последствия атаки

Очевидцы зафиксировали момент прилета БПЛА по территории механического завода. Вследствие атаки над предприятием поднялся огромный грибоподобный столб огня.

Глава республики Мордовия Артем Здунов также подтвердил, что на регион была совершена массированная дроновая атака. Кроме того, чиновник признал, что в результате обстрела одно из предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, перед ударом по территории механического завода дроны-камикадзе преодолели расстояние не менее 750 километров. Первые взрывы в небе над республикой Мордовия прогремели около 3:00 часов ночи.

Связь предприятия с ВПК РФ

Федеральное предприятие "Саранский механический завод" имеет ключевое значение для российского военно-промышленного комплекса, хотя публично известно также производством товаров бытового потребления.Саранский механический завод является федеральным предприятием и входит в структуру государственной корпорации "Ростех".

Основной вид деятельности, указанный в регистрационных данных, – производство оружия и боеприпасов (код 25.40). Завод исторически и в настоящее время является частью российского военно-промышленного комплекса.

Основной вид деятельности напрямую указывает на оборонное назначение части производства. По некоторым данным, завод поставляет ключевые компоненты, такие как пиротехнические замедлители для взрывателей, которые используются в производстве гранат.

Предприятие, находясь в ведении "Ростеха" и имея лицензию "Военного Регистра", выполняет государственный оборонный заказ и имеет стратегическое значение для обеспечения российской армии боеприпасами и комплектующими.

Напомним, 21 октября Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины атаковали Брянский химический завод.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целями ударов стали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод. В результате атак на территории предприятий начались пожары.

