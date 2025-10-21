Силы обороны ударили по Брянскому химзаводу, где производят оружие: детали атаки ракетами Storm Shadow

Во вторник, 21 октября, Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Результаты поражения объекта противника пока уточняются.

Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора РФ. На этом предприятии производят порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.

"Спасибо партнерам за последовательную поддержку Украины в отпоре российским захватчикам. Дальше будет..." – добавили в Генштабе ВСУ.

ВСУ продолжают бить по РФ

Мы писали о том, что поздно вечером 21 октября в России заявили о новой массированной атаке беспилотников. Под ударом были, в частности, объекты энергетики – подстанции и ТЭЦ – в Брянской и Смоленской областях.

Россияне заявляли, что были прилеты; также работала ПВО российской оккупационной армии.

А в ночь на 21 октября дроны наведались в Батайск Ростовской области, раздавались взрывы. Под атакой оказалась подстанция, там возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целями ударов стали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод. В результате атак на территории предприятий начались пожары.

