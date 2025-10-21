В Ростовской области дроны атаковали подстанцию, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 21 октября дроны наведались в Батайск Ростовской области (РФ), раздавались взрывы. Под атакой оказалась подстанция там возник пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Exilenova+" и "Крымский ветер". Местные жители публиковали видео со взрывами, работой ПВО и заревом от пожара в соцсетях.

Что известно

Информация об атаке начала распространяться в пабликах еще вечером 20 октября.

"Ростовщина под массированной атакой БПЛА, в области зафиксировано очень много взрывов", – говорится в сообщении.

Также сообщалось о работе ПВО. В российском минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 в небе над областью якобы было сбито 10 дронов.

Под ударом беспилотников оказались местная подстанция, на которой после попадания начался пожар. На данный момент результаты поражения уточняются.

Напомним, в ночь на 19 октября на территории РФ раздавались взрывы. На "бавовну" жаловались жители Новокуйбышевска Самарской области, а также Оренбурга – в обоих городах после взрывов вспыхнули пожары. Под ударами БПЛА оказались Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газзавод.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября взрывы гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.

