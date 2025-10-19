В России пожаловались на атаку дронов: под Самарой загорелся НПЗ, в Оренбурге – газзавод. Фото и видео

В нескольких регионах РФ в ночь на 19 октября прозвучали взрывы. На "хлопки" в разгар "беспилотной опасности" жаловались жители Новокуйбышевска Самарской области, а также Оренбурга – в обоих городах после взрывов вспыхнули пожары.

Под ударами неизвестных добрых дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия: Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газзавод. Россияне массово публиковали кадры со взрывами и заревом от пожаров в соцсетях.

Взрывы в Оренбурге: атакован газзавод

"Беспилотная опасность" с ночи была объявлена в Оренбурге. Жители города слышали взрывы, после чего – наблюдали зарево от пожара в районе Оренбургского газоперерабатывающего завода.

"В Оренбурге очевидцы слышали взрыв на территории Газзавода, а сейчас поднимается дым. Произошло это во время атаки БПЛА", – пишет российское издание "ВЧК-ОГПУ".

В одном из пропагандистских российских пабликов отметили, что "несколько взрывов прогремело над Оренбургом", а "местные жители сообщают о работе ПВО"

"Как рассказали очевидцы, они слышали 5-7 громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление. Официальной информации пока не было. Ранее в местном аэропорту был объявлен план "Ковëр" — воздушные суда не отправляются и не принимаются", – пожаловались пропагандисты.

Оренбургский газоперерабатывающий завод сами россияне называют "крупнейшим в мире газохимическим комплексом". Он принадлежит "Газпрому". На заводе расположены 9 установок по выпуску товарного газа, семь установок по выпуску газовой серы, три установки по стабилизации конденсата.

Взырвы в Новокуйбышевске: под ударом – НПЗ

Пожаловались россияне также на взрывы с последующим пожаром на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области. На появившихся в сети видео виден огромный столб дыма, поднимающийся над предприятием.

"В Новокуйбышевске после атаки беспилотников и взрывов, очевидцы видят черный дым, который идет от местного НПЗ", – рассказали в "ВЧК-ОГПУ".

Наблюдали россияне и сам пожар.

АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, входит в группу "Роснефть". Мощность предприятия составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

