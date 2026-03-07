ВСУ достигли значительных успехов и освободили около 244 кв. км на юге: карты ISW

С начала 2026 года украинские защитники освободили около 244 квадратных километров территории на юге Украины. Вместе с тем российские военные за этот период смогли захватить примерно 115 квадратных километров.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. По оценкам специалистов, подразделения Сил обороны достигли заметного продвижения в районах Гуляйполя и Александровки.

По оценкам специалистов, последние отчеты и геолокационные видео свидетельствуют о продвижении украинских военных к югу от реки Волчья. Речь идет о районах на юго-запад, юг и юго-восток от Александровки, а также территории к западу от реки Гайчур к северу от Гуляйполя.

Также известно о продвижении Сил обороны на юг в сторону Новогригорьевки и Солодкого. Один из военных отметил, что бойцы зачистили от оккупантов территории к западу от реки Гайчур. Это может свидетельствовать об освобождении населенных пунктов Терноватое и Косовцево.

По оценкам аналитиков, одним из факторов успешных действий ВСУ могли стать проблемы со связью у оккупантов и слабость их оборонительных линий. Кроме того, недавние успехи ВСУ могут поставить российское командование перед выбором: продолжать наступательные действия к западу от Гуляйполя или сосредоточиться на защите своей логистики от украинских атак с севера.

Напомним, штурмовики полка "Скала" осуществили масштабную операцию по уничтожению российских сил в Купянске. Бои продолжались непосредственно в городских кварталах – в многоэтажках, подвалах и промышленных зданиях. В результате операции украинские военные ликвидировали очаги противника и зачистили десятки улиц города.

Также OBOZ.UA сообщал, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 272 тыс. 360 человек.

