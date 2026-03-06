'Зачищены десятки улиц': штурмовики полка 'Скала' провели масштабную операцию в Купянске. Видео

Штурмовики полка "Скала" осуществили масштабную операцию по уничтожению российских сил в Купянске. Бои продолжались непосредственно в городских кварталах – в многоэтажках, подвалах и промышленных зданиях. В результате операции украинские военные ликвидировали очаги противника и зачистили десятки улиц города.

О ходе операции сообщили в полку "Скала 425". Видео боевой работы подразделения обнародовали на официальном YouTube-канале полка.

Операция началась в жилом массиве "Юбилейный", где российские диверсионные группы смогли зайти вглубь позиций Сил обороны и занять несколько многоэтажных домов. Это создало угрозу ключевому логистическому маршруту украинских военных, проходящему через этот район.

Во время штурма украинские бойцы проводили зачистку дома за домом. В некоторых случаях оккупанты прятались в подвалах и сопротивлялись, поэтому военным приходилось применять взрывчатку, чтобы уничтожить укрепленные позиции. В частности, один из подъездов девятиэтажного дома был взорван, после чего часть выживших российских военных взяли в плен.

После этого штурмовые группы продвинулись к частному сектору, где обнаружили остатки российских подразделений, отступивших из жилмассива. Далее бои переместились в направлении центра города – к машиностроительному заводу и автотранспортному колледжу, где также находились укрепленные позиции противника.

В подразделении сообщили, что в целом во время операции было зачищено 17 многоэтажных домов, промышленные объекты и центральная часть города. Одним из главных опорных пунктов российских сил был комплекс зданий районной больницы, где сосредоточились остатки подразделений противника.

"За время операции штурмовые группы зачистили десятки улиц, 17 многоэтажек, машиностроительный завод, центральную часть города и основной опорный пункт врага – комплекс зданий районной больницы. Каждое здание на пути к больнице было отдельным опорным пунктом, и зачистка даже одного из них превращалась в отдельную операцию", – считают военные полка.

Подступы к позициям противника были хорошо укреплены и заминированы, а бои продолжались несколько дней. Однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп, поддержке артиллерии и авиации украинским военным удалось сломать оборону противника и выбить его с ключевых позиций в городе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что весной российская армия сосредоточит основные наступательные усилия не на Купянском направлении, а в Донецкой области. Россия там накопила около 100 тысяч военных, однако это не означает автоматического стратегического прорыва.

