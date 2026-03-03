"Приоритетным направлением будет не Купянск": эксперт раскрыл планы весеннего наступления врага

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что весной российская армия сосредоточит основные наступательные усилия не на Купянском направлении, а в Донецкой области. Россия там накопила около 100 тысяч военных, однако это не означает автоматического стратегического прорыва.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, комментируя развертывание врагом реформированной 34-й артиллерийской дивизии. Жмайло ответил на вопрос о возможном приоритете Купянска в рамках весенней кампании и оценил масштабы вероятного наступления.

Ситуация на востоке

По словам эксперта, Купянское направление может стать горячим, но преимущественно с целью отвлечения Сил безопасности и обороны Украины. Россия, как он отметил, может использовать этот участок фронта, чтобы ослабить украинские подразделения на других, более важных для себя направлениях.

В то же время приоритетным направлением наступления номер один, по верифицированной информации, будет именно Донецкая область. Жмайло объяснил, что Россия продолжает боевые действия из-за этого региона и пытается закрепить там контроль. Он отметил, что в случае неудачи могут возникнуть серьезные внутренние процессы в самой РФ, подобные тем, что происходили после войны в Афганистане и чеченских кампаний.

Эксперт также обратил внимание, что развертывание 34-й артиллерийской дивизии является тревожным сигналом. Но, по его словам, об этих реформах было известно ранее – они продолжались в 2025 году и касались формирования новых дивизий из завербованных граждан России и иностранцев.

Он добавил, что в случае с Купянском значительную роль играют идеологические мотивы. После неоднократных заявлений российского руководства о контроле над городом для Кремля этот вопрос имеет символическое значение.

Масштабы и ресурсы

Комментируя возможное глобальное наступление, Жмайло отметил, что российская сторона фактически каждый квартал заявляет о подготовке крупной операции. Она и раньше накапливала резервы, однако это не означает, что 100 тысяч военных одновременно появятся на отдельном участке фронта и достигнут стратегического прорыва.

"Сейчас мы можем говорить о 100 тысячах накопления врага. Купянское направление может стать горячим, но лишь исключительно с целью отвлечения Сил безопасности и обороны Украины, для того, чтобы ослабить их на приоритетных для врага направлениях", – говорит Жмайло.

По его словам, часть этих резервов направят на пополнение текущих потерь. Враг действует волнами, иногда уменьшая интенсивность атак. Но для реализации масштабного замысла российские подразделения должны сначала выполнить ряд тактических задач.

Речь идет, в частности, об окружении Константиновско-Дружковской агломерации с севера и востока, а также о выходе к Славянско-Краматорской агломерации. Только после этого, как считает эксперт, можно было бы говорить о попытке бросить значительные силы в бой и до конца весны захватить эти территории.

Финансовые ограничения

В то же время реализация таких планов, по словам Жмайло, выглядит малореалистичной. Он вспомнил позицию полковника Палисы, который также указывал на ограниченные возможности РФ.

Среди причин эксперт назвал инфляцию на уровне 22 процентов и рекордный дефицит бюджета более 10 триллионов рублей. Из-за этого на местах сокращаются выплаты или возникают серьезные перебои. В таких условиях Россия все чаще задумывается о мобилизации, однако предыдущий опыт показал риски – во время прошлой волны мобилизации около 300 тысяч граждан выехали из страны.

"Но сейчас говорят, в частности, полковник Палиса, что эти планы очень и очень малореалистичны, потому что в России есть перебои. Из-за большой инфляции – 22%, и из-за рекордного дефицита бюджета в более 10 триллионов рублей. Выплаты на местах сокращаются или с ними есть очень большие перебои", – говорит Жмайло.

По словам Жмайло, сейчас происходит скрытая мобилизация военных пенсионеров и представителей правоохранительных органов. Контракты подписывают и люди с условными сроками, а также осужденные. Россия продолжает привлекать заключенных в армию.

Подытоживая, эксперт заявил, что весенние наступательные действия врага, вероятно, мало чем будут отличаться от предыдущих громко анонсированных кампаний, которые Россия объявляет с 2022 года.

