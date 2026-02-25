Россия может устроить радиационный инцидент в Украине: в ISW указали на риски и назвали цель Кремля

Страна-террорист Россия может устроить радиационный инцидент, чтобы обвинить в нем Украину. Таким циничным и опасным методом Кремль может попытаться убедить Запад отказаться от Украины или в качестве дальнейшей попытки сломить ее волю к дальнейшему сопротивлению.

При этом уже сейчас РФ интенсивно наносит удары по украинской атомной энергетической инфраструктуре, неоднократно атакуя украинские АЭС и инфраструктуру, поддерживающую эти станции. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Ядерный шантаж России

По информации экспертов, российские удары по атомным целям рискуют вызвать радиологический инцидент. Агрессор может преднамеренно или непреднамеренно спровоцировать инцидент, а затем обвинить Украину в применении ядерного или радиологического оружия.

Также в ISW подчеркнули, что Служба внешней разведки РФ с помощью заявлений о якобы намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие готовится оправдывать будущую мобилизацию в России, которая, вероятно, будет крайне непопулярна внутри страны.

Кроме того, заявление направлено на то, чтобы посеять страх среди россиян по поводу якобы существующей для России угрозы со стороны Украины и усилить поддержку затяжной войны. Диктатор РФ Путин также использовал свою речь 24 февраля перед правлением ФСБ РФ для оправдания будущего призыва. Диктатор поблагодарил сотрудников ФСБ, обеспечивающих безопасность России на "исторических землях", и призвал российские власти улучшить системы управления силовыми структурами в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, 24 февраля в Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что Запад якобы работает над сценарием, при котором появление ядерного оружия у Украины будет выглядеть как результат собственных разработок Киева. В Кремле и МИД РФ назвали такие шаги "безумием" и пригрозили эскалацией.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера сказал, что Путин сознательно распространяет ложные утверждения о якобы намерениях Великобритании предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России в развязанной им полномасштабной войне.

