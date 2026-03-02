В России могут начаться очень печальные процессы из-за де-факто поражения в войне: интервью с Жмайло

Российская оккупационная армия разворачивает дивизию на Купянском направлении, но, учитывая первоочередные цели врага, это направление не может стать приоритетным для него. Действия агрессора здесь направлены на отвлечение Сил обороны, в то время как главный акцент он будет делать на захвате Донетчины. Эта задача крайне важна для Кремля, ведь, если враг не установит контроль над всей Донецкой областью, Россию могут постигнуть "печальные процессы" вроде тех, что постигли Советский Союз после войны в Афганистане.

Что касается весеннего наступления противника, то оно по объективным причинам не может быть более масштабным, чем его предыдущие ежеквартальные кампании. Чтобы достичь хоть какого-то успеха, оккупанту сначала надо решить ряд тактических задач. В то же время украинская армия уже начала переход к активной обороне, то есть к нанесению превентивных ударов по врагу, на Запорожском направлении. Еще больше усилить Силы обороны может большая кампания по рекрутингу, а также поддержка западных партнеров – как финансовая, так и чисто военная.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Стало известно, что на Купянском направлении Россия разворачивает реформированную 34-ю артиллерийскую дивизию. Предполагаете ли вы, что именно это направление враг может определить как приоритетное в рамках весенней наступательной кампании? И насколько масштабной может быть эта кампания, учитывая проблемы оккупационной армии?

– Сейчас мы можем говорить о 100 тысячах накопления врага. Купянское направление может стать горячим, но только исключительно с целью отвлечения Сил безопасности и обороны Украины, для того, чтобы ослабить их на приоритетных для врага направлениях.

А приоритетным направлением наступления номер один, по верифицированной информации, будет Донетчина. Потому что именно из-за Донетчины Россия вцепилась и продолжает боевые действия. Ведь если она ее не захватит, не будет контролировать, то в России могут начаться очень печальные процессы, связанные с фактическим поражением в войне, как были после Афганистана, первой и второй чеченских кампаний.

Поэтому развертывание дивизии – это конечно тревожный сигнал, но о нем было в принципе давно известно. Это одна из тех российских реформ, которые продолжались в 2025 году, и касались формирования новых дивизий из завербованных российских граждан и иностранцев. Ну и собственно, из-за того, что Путин уже несколько раз объявил, что Купянск их, здесь большую роль играют именно идеологические мотивы, чтобы восстановить контроль над этой территорией.

Что касается глобального наступления, то россияне фактически каждый квартал грозятся большим наступлением. Они и раньше накапливали для этого резервы. Но это не означает, что 100 тысяч свежих россиян появятся на какой-то территории и достигнут стратегического прорыва.

Из этих резервов, в том числе, будут пополняться текущие потери, которые продолжаются. Враг действует волнами, время от времени он экономит свое "пушечное мясо". Но проблема заключается в том, что до этого так называемого громкого наступления имеющиеся силы российской армии должны были бы выполнить ряд тактических задач.

В частности, речь идет об окружении Константиновско-Дружковской агломерации с севера и востока и подход к Славянско-Краматорской агломерации, чтобы, соответственно, эти 100 тысяч уже бросить в бой и до конца весны захватить эти территории.

Но сейчас говорят, в частности, полковник Палиса, что эти планы очень и очень малореалистичны, потому что в России есть перебои. Из-за большой инфляции – 22%, и из-за рекордного дефицита бюджета в более чем 10 триллионов рублей. Выплаты на местах сокращаются или с ними есть очень большие перебои. Все чаще Россия задумывается о мобилизации, но это может привести к определенному коллапсу. Во время прошлой волны мобилизации 300 тысяч граждан России выехало из страны.

Сейчас они скрыто мобилизуют военных пенсионеров, правоохранителей, заставляют подписывать контракты людей, которые находятся на условном сроке, или из числа так называемых преступных или неблагонадежных элементов. Пытаются и дальше вытягивать всех из тюрем.

Поэтому, подытоживая, можно прогнозировать, что наступательные действия врага весной мало чем будут отличаться от всех предыдущих анонсированных крупных ежеквартальных наступлений, начиная с 2022 года.

– Есть ли у вас информация о состоянии оборонительных рубежей – и на Купянском направлении, с которого мы начали разговор, и на наиболее приоритетном направлении, Славянско-Краматорском?

– Вопросы рубежей всегда болезненные. В прошлом году было проведено реформирование, и теперь за третью линию обороны отвечают военные администрации, за вторую линию обороны отвечают бригады. В штате бригады теперь есть заместитель комбрига, который отвечает сугубо за оборонительные сооружения. А за первую линию обороны отвечают те подразделения, которые держат тот или иной тактический участок.

Оборонительные рубежи вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки готовились, начиная с 2014 года. Кроме того, к северу от Покровска есть оборонительные рубежи, которые, соответственно, должны сдерживать россиян, если им удастся завершить захват Покровско-Мирногорадской агломерации. Конечно, эти рубежи далеки и не насколько идеальны, насколько они должны быть, но они, как бы там ни было, есть.

По Константиновке видно, что все накаты россиян последних нескольких месяцев развиваются, а позиции наших сил находятся за городской чертой. Поэтому, как бы там ни было, шанс устоять и продержаться этот год однозначно у нас есть.

– Мы говорим о наступлении врага. Но можно ли говорить о том, что Вооруженные силы Украины могут при определенных объективных обстоятельствах усилить свои возможности, в частности, перейти в активную оборону?

– Мы уже частично это сделали, в частности, на Запорожском направлении. Когда у россиян лег Starlink, мы отвоевали 400 квадратных километров. Сама концепция Генерального штаба – это активная оборона, то есть нанесение превентивных тактических ударов по врагу. Это показала Добропольская операция, Купянская операция, а также операция на Запорожском направлении.

То есть это наша доктрина. Что может нас усилить? Большая кампания по рекрутингу, потому что среди добровольцев менее 1%, которые идут в СЗЧ. Процент добровольцев, если мы говорим о мобилизации, то есть привлечение людей – это 10%. Но если мы учтем, что часть вновь мобилизованных идут в СЗЧ на уровне полигона и на уровне доставки к этому полигону, а из частей, кстати, идет в несколько раз меньше, то, соответственно, в сухом остатке доля добровольцев больше.

Большая общенациональная кампания по рекрутингу, с привлечением всех государственных органов, даже чтобы заполнить только тыловые должности, существенно улучшит логистику. Соответственно, нужен рекрутинг и для передовой. Это во-первых. Во-вторых – это деньги от наших партнеров, потому что незагруженный наш ВПК – 15 миллиардов на сейчас, 55 – в перспективе. И третье – это, собственно, оружие и, в первую очередь, ракеты PAC-3 для Patriot, потому что это наше самое слабое звено – защита от российской баллистики. Это наши главные приоритеты на этот год.

