Россия разворачивает силы одной из реформированных дивизий на Купянском направлении: в ISW объяснили, что это значит. Карта

Россия разворачивает на Купянском направлении элементы недавно реформированной 34 артиллерийской дивизии ВС РФ. Это происходит в рамках подготовки к новому наступлению и может указывать на то, что на каком-то из его этапов этот участок фронта будет для Москвы приоритетным.

В то же время основные силы, как выглядит сейчас, враг будет направлять на оккупацию оставшейся незахваченной территории Донецкой области. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия наращивает силы на Купянском направлении

Аналитики отметили, что Россия разворачивает на Купянском направлении артиллерийские расчеты и связистов из 68-го отдельного командного батальона 34-й артиллерийской дивизии. О том, что эту дивизию, существующую еще со времен СССР, Москва взялась реформировать, стало известно в январе 2024 года. Через два года спустя, в январе 2026-го, российское командование активно укомплектовывало это формирование.

"34-я артиллерийская дивизия может быть частью военных реформ тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу, которые начались в конце 2022 и в начале 2023 года и частично были направлены на восстановление Московского и Ленинградского военных округов. Развертывание Россией новой части на Купянском направлении является примечательным, поскольку российские войска готовятся к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года", – говорится в материале.

Аналитики считают, что российские войска могут создавать условия для приоритетного проведения наступательных операций на Купянском направлении на определенном этапе этого наступления. Хотя пока все свидетельствует о том, что скорее всего основные усилия агрессора будут сконцентрированы на захвате "пояса крепостей" в Донецкой области.

"Российские войска также могут использовать оперативные или стратегические резервы для защиты от украинских контратак на Купянском направлении, отвлекая ресурсы от наступательных операций или их подготовки на других участках фронта", – отметили в ISW

По словам военного обозревателя Константина Машовца, все резервы российской Западной группировки войск (ответственной за направления Купянск-Боровая-Лиман и усилия по продвижению на Славянск с севера) задействованы в боях на Купянском направлении и поэтому не могут поддерживать российские наступательные операции на Славянском направлении.

"Россия не желает выделять достаточно ресурсов на одну решительную наступательную операцию, поскольку для таких усилий ей пришлось бы передислоцировать силы из других мест на линии фронта. Кремль стремится поддерживать видимость того, что российские войска продвигаются одновременно по всем районам театра боевых действий – видимость, которую украинские контратаки на Купянском направлении или где угодно, где российские войска не проводят наступательных операций, будут активно опровергать", – резюмировали аналитики.

