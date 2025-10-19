В Генштабе подтвердили двойной удар по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в России: новые подробности

В ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целями ударов стали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод.

В результате атак на территории предприятий начались пожары. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты ударов

В Самарской области на территории НПЗ зафиксированы взрывы и пожар. В Генеральном штабе отметили, что этот завод производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении нужд российской армии.

По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти. На территории предприятия наблюдается пожар.Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Это предприятие является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способно перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год.

По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа. Кроме того, поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил России, и подрыва военно-промышленной базы России для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию", – заявили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 16 октября взрывы гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.

Как писал OBOZ.UA, дроны-камикадзе также атаковали Саратовскую область РФ. Многочисленные взрывы слышали в Саратове, Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации, а также в других населенных пунктах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!