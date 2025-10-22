Дроны атаковали Махачкалу: говорят о прилете по нефтебазе. Видео

Утром 22 октября в Махачкале (республика Дагестан, РФ) прогремела серия мощных взрывов. Несколько дронов-камикадзе атаковали в городе нефтеперерабатывающий завод "Дагнотех".

В результате атаки вводились временные ограничения приема и отправки рейсов в аэропорту Махачкалы. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Результат ударов дронов

Взрывы зафиксировали в Кировском районе Махачкалы, где расположен НПЗ "Дагнотех". Момент удара БПЛА по инфраструктуре предприятия попал на видео. На данный момент степень повреждения объекта устанавливается.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов подтвердил, что по региону нанесена серия ударов. Чиновник пожаловался, что целью атаки стало одно из предприятий республики.

Также он рассказал, что на месте удара работают экстренные службы, а все органы власти переведены в "режим оперативного штаба".

В свою очередь мэр Махачкалы Джамбулат Салавов утверждает, что сведений о пострадавших нет, а масштабы разрушений уточняются.

В министерстве обороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. При этом террористическое ведомстве не упоминало республику Дагестан в сводке об "успешной работе ПВО".

Что известно о "Дагнотехе"

Плановая мощность нефтеперерабатывающего завода "Дагнотех" составляет около 1 млн тонн в год. Комплекс "Дагнефтепродукт" и НПЗ "Дагнотех" оцениваются в более 100 млрд рублей и считаются крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе.

Учитывая расположение в Махачкале и статус крупнейшего комплекса на Северном Кавказе, его продукция критически важна для обеспечения топливом этого региона, что включает также и потребности военных объектов, расположенных там.

Напомни, 22 октября дроны-камикадзе атаковали город Саранск (республика Мордовия, РФ). Целью ударов стал Саранский механический завод. В результате ударов на территории предприятия начался сильный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины атаковали Брянский химический завод.

