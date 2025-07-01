'Один из наших приоритетов': эксперт объяснил, что даст Украине выход из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин

Выход Украины из Оттавской конвенции снимает последние запреты на поле боя и позволяет возобновить производство противопехотных мин. Такой вид вооружения является довольно эффективным, поскольку российские захватчики во время наступательных действий привлекают преимущественно пехоту без использования техники.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он также отметил, что минирование на направлениях главных ударов врага является одним из наших приоритетов.

"Это решение снимает последние запреты. В свое время присоединение к этой конвенции было ужасным шагом. Начиная с 2005 года, когда было ратифицировано это соглашение, мы уничтожили просто миллионы мин. Это и ПФМ-1, и ПФМ-1С – мины типа "лепесток". Выход из конвенции позволяет восстанавливать наше производство противопехотных мин. Единичные образцы уже фиксировались российскими Z-военкорами. Мы возобновили производство старых советских мин 1960-х годов МОН-50 и МОН-100, которые имеют возможности дистанционного подрыва", – пояснил эксперт.

По его словам, в конце 2024 года администрация экс-президента США Джо Байдена отменила запрет на поставку Украине противопехотных мин американского производства. Эти боеприпасы обладают способностью к самоуничтожению – они детонируют самостоятельно в течение 4–5 дней после установки.

Существует несколько типов таких мин, некоторые предназначены для размещения с помощью ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая выполняет функцию средства доставки, накрывая определенную территорию. Также используются мины, запускаемые из контейнеров и позволяющие эффективно минировать большие площади.

"Почему это важно? Мы видим, что россияне редко применяют технику. Максимум – мотоциклы или квадроциклы. На Сумщине вообще не было ничего тяжелого, они перли только "мясом". Поэтому лучший способ противостоять врагу – это охота на него с помощью FPV-дронов. Кстати, "Птицы Мадьяра" уничтожали ежесуточно до 100 пехотинцев именно дронами", – объяснил Жмайло.

Также следующим элементом обороны являются фортификационные средства, в частности колючая проволока, а также отдельная роль отводится наземным роботизированным комплексам. Если, например, оккупант на мотоцикле наткнется на проволоку, это как минимум замедлит его движение, что откроет возможность для поражения FPV-дронами. Кроме этого, важным остается и использование минных полей.

"Так как враг готов без раздумий класть за одно село 300-400 пехотинцев, то минирование на направлениях главных ударов – один из наших приоритетов", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что Силы обороны имеют возможность дистанционно осуществлять минирование как с помощью наземных роботизированных платформ, так и с использованием больших октокоптеров, которые ночью могут расставлять ловушки и минные заграждения. Это без учета самодельных взрывных устройств, которые изготавливали наши бойцы.

"Все равно все это делалось, потому что силы у нас слишком несоизмеримы. Кстати, октокоптеры – это одна из причин устойчивости Часового Яра, когда ночью на направлениях основных ударов проводилось все это минирование", – резюмировал эксперт.

Напомним, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции. Соответствующий документ запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны Польши планируют применение противопехотных мин из-за угрозы вторжения России со стороны Беларуси. Ожидается, что они станут одним из элементов Восточного щита вдоль польской границы.

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