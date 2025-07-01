ВСУ остановили первую волну летних атак врага, будет ли контрнаступление? Военный эксперт Жмайло рассказал, чего ждать дальше

Летнее наступление российской оккупационной армии в Украине потеряло темп. Силам обороны Украины удалось сбить первую волну этого наступления, в результате чего враг не достиг значительных успехов. Противник выдохся, прежде всего из-за колоссальных потерь личного состава – около 1300 в сутки, и сейчас проводит накопление дополнительных сил. Следовательно, позднее возможна новая волна его активности.

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Могут ли Силы обороны воспользоваться возможностью и пойти в контрнаступление? Сейчас о стратегической операции такого характера говорить рано. Однако на тактическом уровне украинские защитники будут использовать слабые места в обороне врага, а также действовать асимметрично на территории врага. В частности, речь идет о продолжении удержания части территории Курщины, чтобы сдержать российскую группировку "Север", ответственную за наступление на Сумщину и Харьковщину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Позитивные свежие новости с фронта – Силам обороны удалось продвинуться на севере Сумщины и вблизи Часова Яра. Ранее главком ВСУ генерал Сырский говорил, что по возможности украинская армия будет проводить контрнаступательные операции, ведь невозможно победить в обороне. По вашим оценкам, возможны ли в этом контексте по крайней мере какие-то тактические успехи? При каких условиях Силы обороны могли бы перейти в контрнаступление?

– Пока рано говорить о контрнаступательных действиях по всей ширине фронта, но однозначно можно констатировать, что первую волну этого так называемого летнего наступления врага мы сбили. Россияне постоянно бросали свое "мясо", своих людей. Потери были до 1300 в сутки, и это подтверждали западные разведки. Но сейчас темп упал.

Да, у них есть точечные продвижения. В частности, они рвутся к Константиновке. Были продвижения на Новопавловском направлении. Где-то они продвинулись в районе Двуречной к северу от Купянска. Но серьезных достижений они не имели.

Там, где они выдыхаются, они начинают проводить накопление. К сожалению, будет еще волна. Россияне не иссякли. И там мы пытаемся проводить контрнаступательные действия.

Как произошло с Андреевкой? Россияне зашли, думали, что закрепились, развернули штаб батальона. Но прилетело от ВСУ, был ликвидирован комбат одного из подразделений, майор Андрей Ярцев из 30-го мотострелкового полка РФ – прямо там, на своих же позициях.

Поэтому мы будем точечно это делать. Как только увидим, что враг выдохся, что у него закончилось "мясо" и он начинает перегруппировываться и проводить накопления, мы будем бить.

То, что мы увидели на Сумщине и в Часовом Яру, логично. Мы до сих пор контролируем западную часть Часова Яра, мы связали врага в городских боях, а в таких боях российская армия не сильна. Впервые мир увидел это во время штурма Грозного под Новый год в 1999 году. Это же видит мир и в Украине. Они "крутые", но могут продвигаться, только если в несколько раз превосходят нас и только в чистых полях, где нет естественных препятствий, за которыми можно держать оборону.

– Протяженность линии фронта очень большая, более 1200 километров. Но считаете ли вы, что вдоль фронта есть наиболее важные участки, где контрнаступление было бы более нужным сегодня?

– Конечно, нам нужно отвоевать всю нашу землю, но мы понимаем, что наши возможности ограниченны. Где в первую очередь нужны контрнаступательные действия? Конечно, это север Сумской области. Это регион, где в России слабо развита агентура. С первых дней полномасштабного вторжения наш Центр собирал и передавал информацию через наших людей, друзей, знакомых, волонтеров о передвижении российской оккупационной армии. И именно Сумщина была лидером. Этот регион фактически без регулярных частей украинской армии смог остановить россиян за счет теробороны. Следовательно, здесь нам надо атаковать в первую очередь.

И как бы там ни было, нам нужно проводить асимметричные действия. Это не Покровское направление, где собрали 100 тысяч россиян. Мы не проломим их в лоб, но можем постоянно перемалывать это "мясо". В конце концов они закончатся, это не бездонный ресурс.

Но то, что мы делаем, – это удары по РФ. Речь идет об остатках нашего плацдарма на Курщине на несколько десятков километров, удары по трассе Курск – Льгов – Рыльск, где недавно были прилеты, о нашем продвижении в районе Теткино. За счет таких асимметричных действий мы заставляем врага растягивать эти 50-67 тысяч из группировки "Север" и препятствуем его накоплению в один кулак. Потому что эта группировка ответственна как за поддержку наступления на севере Харьковщины, так и за поддержку на Сумщине. Речь идет также и о других точках, где у россиян слабые оборонительные возможности.

Нельзя сказать, что какой-то участок фронта является приоритетным – где они будут сыпаться, там и будем продавливать. Это оперативно-тактический уровень. Если брать стратегическое направление усилий, то это движение на юг, перерезание Крыма, чтобы оттуда не шла логистика врага, соответственно, весь южный фас, Черное море и тому подобное. Здесь мы имеем лучшие наработки. Прежде всего наши морские дроны показали свою эффективность. И такими нестандартными шагами мы сможем достигать успеха.

– Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин. Как это решение может сказаться непосредственно на поле боя?

– Это решение снимает последние запреты. В свое время присоединение к этой конвенции было ужасным шагом. Начиная с 2005 года, когда было ратифицировано это соглашение, мы уничтожили просто миллионы мин. Это и ПФМ-1, и ПФМ-1С – мины типа "лепесток".

Выход из конвенции позволяет восстанавливать наше производство противопехотных мин. Единичные образцы уже фиксировались российскими Z-военкорами. Мы возобновили производство старых советских мин 1960-х годов МОН-50 и МОН-100, которые имеют возможности дистанционного подрыва.

В конце прошлого года администрация Байдена сняла запрет на поставку Украине противопехотных мин американского производства, которые за определенный промежуток времени, максимум за 4-5 дней, самоуничтожаются, то есть детонируют. Есть разные типы мин, в частности такие, которые можно расставлять через ствольную артиллерию, потому что они имеют калибр 155 миллиметров. В таком случае артиллерия играет роль средства доставки, которое накрывает минами определенную площадь. Также есть мины, которые отстреливаются из контейнеров, которыми также можно покрывать площадь.

Почему это важно? Мы видим, что россияне редко применяют технику. Максимум – мотоциклы или квадроциклы. На Сумщине вообще не было ничего тяжелого, они перли только "мясом". Поэтому лучший способ противостоять врагу – это охота на него с помощью FPV-дронов. Кстати, "Птицы Мадьяра" уничтожали ежесуточно до 100 пехотинцев именно дронами. Далее – это фортификации, в частности колючая проволока, и выделение отдельной роли для наземных роботизированных комплексов. Если вражеский мотоциклист напорется на проволоку, это как минимум его притормозит, а торможение – это возможность поразить его FPV-дронами. А также минирование. Так как враг готов без раздумий класть за одно село 300-400 пехотинцев, то минирование на направлениях главных ударов – один из наших приоритетов.

Причем мы имеем возможность минировать дистанционно с помощью тех самых наземных роботизированных комплексов и больших октокоптеров, просто под покровом ночи расставлять ловушки и минные заграждения, не говоря уже о самодельных взрывных устройствах, которые делали ребята. Все равно все это делалось, потому что силы у нас слишком несоразмерны. Кстати, октокоптеры – это одна из причин устойчивости Часова Яра, когда ночью на направлениях основных ударов проводилось все это минирование.

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