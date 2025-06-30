Украинские войска продвинулись на двух направлениях фронта: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины на протяжении 29 июня на фронте продвинулись на севере Сумской области и вблизи населенного пункта Часов Яр на Донетчине. Оккупационные российские войска со своей стороны также пытались продвигаться на нескольких участках, однако существенных успехов не достигли.

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Ситуацию на поле боя в Украине описали аналитики Института изучения войны (ISW). Геолокационные данные свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись к югу от Алексеевки в Сумской области.

В то же время войска РФ совершили атаки возле Андреевки и Яблоновки.

На севере Харьковщины оккупанты продолжили наступательные операции, но не добились успехов. По неподтвержденным данным, войска РФ продвинулись к западу от Волчанска и проводили атаки в районе Глубокого и в направлении Липцев.

На Купянском направленим российские войска атаковали в районе Строевки и Голубовки, а также возле Петропавловки, в районе Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного. Также враг атаковал ВСУ к северо-востоку от Боровой неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки, Твердохлебово и Новосергиевки.

На Лиманском направлении ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Редкодуба, Зеленой Долины, Шандриголово, Ямполовки, Мирного, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении россияне продвинулись в центральной части Серебрянки и вели наступление возле Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В то же время бойцы Сил обороны Украины продвинулись в центральной части Часового Яра и неподалеку Белой Горы. Россияне атаковали возле Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты наступали возле Торецка, вблизи Дачного, Русиного Яра, Попов Яра, Полтавки, Яблоновки, Щербиновки и Леонидовки. Александр Сырский сообщил, что российские войска, вероятно, наступают на "Добропольском направлении" – к северо-западу от Торецка и к северо-западу от Покровска.

Противник также осуществлял наступления на Покровском направлении в районе Малиновки, Коптиево, Мирного, Разино, Владимировки, Луча, Миролюбовки, Гродовки, Елизаветовки, Гродовки, Сухого Яра, Лисовки, Звирово, Удачного и Котлино.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что 29 июня на фронте произошло 56 боевых столкновений (по состоянию на 16:00). Горячее всего было на Лиманском и Покровском направлениях.

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