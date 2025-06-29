На двух направлениях шли самые ожесточенные бои: в Генштабе рассказали о горячих точках фронта

С начала суток воскресенья, 29 июня, по состоянию на 16:00 на фронте произошло 56 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Лиманском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, оккупанты не прекращают бить по приграничью. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Заречье Черниговской области; Горки, Великая Писаревка, Прогресс, Малушино Сумской области.

Какая ситуация на линии столкновения 29 июня 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, агрессор нанес четыре авиаудара, сбросив 11 КАБов, а также совершил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили три атаки на позиции наших войск в районе Волчанска, один бой на 16:00 продолжается. Авиация противника ударила КАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка, НАРами враг атаковал Волчанские Хутора и Охримовку.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции Сил обороны в направлениях Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Надия, Редкодуб, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Среднего, Шандриголово. Продолжаются четыре боя.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Серебрянки и Выемки, продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают две попытки оккупантов продвинуться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал в районах Дачного, Торецка, Русиного Яра, Яблоновки.

На Покровском направлении агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Проминь, Лысовка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении защитники Украины по состоянию на 16:00 отражают две вражеские атаки в районах населенных пунктов Мирное и Ровнополь. Бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают одну атаку противника в районе Малиновки.

На Ореховском противник в течение дня трижды атаковал в районе Каменского, продолжается одно боестолкновение. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.

На Приднепровском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений, два из которых продолжаются.

"Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин рассказал 29 июня, что войска России перебрасывают дополнительные силы на юг Украины для проведения штурмов малыми группами пехоты. По словам военного, новосозданный Путиным полк, который россияне бросают на фронт, – это "не очень много" для серьезного наступления.

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