Оккупанты перебрасывают новые силы на южные направления фронта: Волошин сказал, как встретят врага

Российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные силы на южные направления на фронте в Украине. Враг сосредотачивает определенное количество сил и средств для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

Видео дня

В частности, армия государства-агрессора перебрасывает на юг свою новосозданную воинскую часть. Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 29 июня, рассказал представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

"Враг сосредотачивает немало пехоты, чтобы все штурмовые действия продолжались постоянно и были штурмы высокой интенсивности. Кроме того, по данным нашей разведки, противник перебросил в зону ответственности своего "южного военного округа" дополнительный полк", – рассказал он.

Военный напомнил, что российский диктатор Владимир Путин недавно объявил о проведении дополнительной мобилизации 30 тысяч оккупантов, из части которых и сформирован этот полк.

По его словам, это новосозданное подразделение, которое заходит именно на полуденные участки передовой.

В то же время Волошин добавил, полк – это не очень много для того, чтобы проводить серьезные масштабные наступательные действия.

"Проще говоря, мы его также уничтожим, как и остальные российские подразделения", — заверил представитель Сил обороны Юга.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский констатировал, что ситуация на нескольких участках фронта остается сложной, а враг усиливает попытки прорвать оборону.

В DeepStatе рассказали, что с начала июня ВС РФ пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий на уровне мая. А во второй декаде месяца они даже нарастили количество атак. В июне треть всех зафиксированных атак пришлась на Покровское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров сказал, что армия РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и использует по максимуму преимущество в живой силе. Враг пытается в очередной раз выполнить задачу по полной оккупации Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!