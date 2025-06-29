Оккупанты перестали биться головой о стену: офицер Крамаров дал прогноз на развитие ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает летнюю наступательную кампанию и использует по максимуму преимущество в живой силе. Враг пытается в очередной раз выполнить задачу по полной оккупации Донецкой области.

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Это позволит российскому политическому руководству сказать, что все цели войны против Украины выполнены – "защитили" народ Донецка и Луганска, "сохранили" Крым и получили на будущее новый стратегический плацдарм для наступления или войны с НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, в Кремле пытаются "продать" хоть какой-нибудь успех на фронте внутренней аудитории. Однако без оккупации Донецкой области в пределах административных границ им этого не удастся.

При этом враг пытается активизировать свои силы не только на Донбассе. Маневры в Херсонской и Запорожской области, а также на Сумщине и Харьковщине говорят о том, что путинская армия хочет оттянуть ресурсы и внимание ВСУ, чтобы улучшить свои возможности в Донецком регионе.

Крамаров прогнозирует, что россияне могут не достичь своих глобальных планов вообще до конца 2025 года. Военный эксперт считает, что это может быть связано с тем, что оккупанты увидели, что в течение двух месяцев с начала проведения наступления они не смогли выполнить задач, которые перед ними стояли, и перестали биться головой о стену.

"Но сейчас они пытаются изменить подход, элементарно, векторы, по которым они наступают. Если они упираются и не могут преодолеть нашу оборону, они отходят, перегруппировываются и дальше возвращаются с новым оперативно-тактическим или стратегическим планом относительно того, как подобрать ключик к нашей обороне", – объяснил эксперт.

Офицер резерва ВСУ подчеркнул, что первая волна, которая была связана с активизацией боевых действий и увеличением обстрелов территории Украины, абсолютно логично завершилась. Крамаров считает, что через две недели будет новая волна боевых столкновений и интенсификации боевых действий на линии соприкосновения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский констатировал, что ситуация на нескольких участках фронта остается сложной, а враг усиливает попытки прорвать оборону.

Как ранее писал OBOZ.UA, с начала июня ВС РФ пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий на уровне мая. А во второй декаде месяца они даже нарастили количество атак. В июне треть всех зафиксированных атак пришлась на Покровское направление.

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