'Один из показателей': в ISW объяснили, что стоит за ударами России по украинской энергоинфраструктуре

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия устроила очередную масштабную комбинированную атаку на Украину. Били россияне по энергетике и гражданским объектам.

Эта атака подтверждает желание Кремля погрузить Украину во тьму и холод, а также уверенность российского руководства в том, что таким образом Россия сможет заставить украинцев согласиться на капитуляцию. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Россия бьет по украинской энергетике: какую цель преследует Путин

Аналитики подчеркнули: во время массированной воздушной атаки в ночь на пятницу россияне били по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

По подсчетам Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне запустили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области, 14 баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и 12 крылатых ракет "Искандер-К" из Ростовской и Брянской областей и оккупированного Крыма, четыре крылатые ракеты Х-59/69, а также 465 беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других типов (около 200 из них – "Шахеды"), с направлений городов Курск, Орел, Миллерово, Шахты, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

Из этих целей украинская ПВО сбила 405 беспилотников, один "Кинжал"; четыре баллистических "Искандер-М/КН-23", девять крылатых "Искандер-К" и одну Х-59/69. Еще четыре ракеты были "потеряны" или подавлены РЭБ.

Однако 13 российских ракет и 60 беспилотников достигли целей: попадания зафиксированы в 19 локациях.

За одну ночь, по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ранили более 20 мирных жителей, а также убили ребенка в Запорожье. В Киеве и области, а также в Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях произошли отключения электроэнергии. Также российские войска атаковали Запорожскую, Кировоградскую и Херсонскую области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что эта атака состоялась ровно в третью годовщину первого российского удара по энергосистеме Украины, нанесенного 10 октября 2022 года. С тех пор, отмечают аналитики, Россия из года в год продолжает наносить удары по энергетике осенью и зимой, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

Председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что российские удары по энергетической инфраструктуре оставили без электроэнергии 16 578 домохозяйств в Полтавской области. В Киеве, по данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, без света и воды остались около 5 800 многоквартирных и частных домов.

"Россия все чаще использует последние атаки для ударов по меньшим региональным украинским энергетическим объектам с более ограниченными средствами противовоздушной обороны, вероятно, пытаясь воспользоваться ограниченным количеством украинских систем ПВО Patriot. ISW продолжает оценивать, что Россия отдает приоритет ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по ухудшению энергетической безопасности Украины накануне зимы 2025-2026 годов и деморализовать украинское население. Длительная и постоянно усиливающаяся кампания России по дальнобойным ударам против Украины является лишь одним из показателей незаинтересованности президента России Владимира Путина в мире", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями Путина о войне. Аналитики уверены, что военно-политическое руководство России остается преданным своей "теории победы" в войне против Украины. Диктатор Владимир Путин верит, что РФ может "пережить" Запад в войне на истощение и продолжает настаивать на полной капитуляции Украины.

