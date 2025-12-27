'Один 'мясник' сменяется другим': Жмайло спрогнозировал планы врага на зимние месяцы

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло оценил возможные планы российской армии на зимние месяцы войны. Приоритеты РФ остаются неизменными и сосредоточены на Донбассе. Речь идет о попытках завершить операции, которые российское командование считает для себя принципиальными.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Дмитрий Жмайло рассказал, на каких направлениях враг будет сосредотачивать основные усилия и каких изменений на фронте стоит ожидать в ближайшее время. Его анализ основывается на текущей ситуации на фронте, ротациях во вражеском командовании и открытых заявлениях пророссийских военных блогеров.

Комментируя намерения агрессора, Жмайло прямо отметил: российская армия пытается довести до логического завершения те направления, где уже вложены значительные ресурсы. По его словам, даже в самой РФ признают высокие потери и жесткие методы ведения боевых действий.

Логика зимнего давления

Дмитрий Жмайло считает, что главной целью врага на зиму остается Покровско-Мирноградская агломерация. Именно там, по его словам, уже сменился не один командующий, а российские военкоры открыто пишут, что один "мясник" сменяется другим.

Он также обратил внимание на направление Гуляйполя. По оценке эксперта, россияне либо попытаются штурмовать город, либо откажутся от прямого наступления и будут искать варианты обхода. И, как он отметил, оба сценария остаются реалистичными.

"Россияне будут пытаться завершить вопрос Покровско-Мирноградской агломерации. Это первоочередно, потому что там уже сменился не один командующий, и даже русские z-военкоры говорят, что один "мясник" сменяется другим. Это также вопрос Гуляйполя и попытки взять этот населенный пункт, или отказ от его штурма и попытки обойти город" – подчеркнул эксперт.

Основные сценарии

В случае осложнения обороны Покровско-Мирноградской агломерации, по словам Жмайло, акцент боевых действий может сместиться на Константиновку. Он пояснил, что враг будет стремиться выровнять линию боевого соприкосновения по условной линии Дробышево – Часов Яр.

"Если, не дай Бог, нам придется завершить оборону Покровско-Мирноградской агломерации, соответственно, произойдет смещение акцента на Константиновку. И пытаться условно по линии Дробышево – Часов Яр выровнять линию боевого соприкосновения и вплотную подойти к большой крепости городов – Святогорск, Славянск, Краматорск, Дружковка" – подчеркнул эксперт.

Далее речь идет о попытках подойти вплотную к так называемой крепости городов – Святогорска, Славянска, Краматорска и Дружковки. Отдельно эксперт упомянул вероятный обход Лимана, подготовку к штурму города и стремление вернуть линию фронта к рубежам 2022 года вдоль реки Северский Донец.

Также он отметил, что дальнейшее движение из Северска может быть направлено на усложнение украинской логистики и постепенное приближение к Краматорску. В то же время, по его мнению, открывать принципиально новые участки фронта враг пока не способен.

"Итак, я не думаю, что враг способен открыть какие-то новые участки фронта. А эти прорывы через границу – исключительно для того, чтобы растянуть наши силы и проверить, насколько реально обеспечить переброску наших войск, а также посеять панику среди населения на фоне переговорного процесса, чтобы происходили различные дестабилизирующие действия внутри государства. К сожалению, их план полностью очевиден, и он точно не коррелируется с заявлениями России о том, что якобы она готова к прекращению огня и к подписанию мирного соглашения", – говорит Дмитрий Жмайло.

Ранее Дмитрий Жмайло объяснил OBOZ.UA замысел Кремля: пока стоят Покровск и Мирноград, противник будет держать главные силы именно на этом участке фронта. Его активность на других участках преследует единственную цель – оттянуть украинские силы с этого наиболее приоритетного участка.

