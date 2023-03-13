''Один танк вел успешный бой с девятью враждебными'': в Генштабе показали, как 59-я бригада год назад остановила врага под Николаевом. Видео

Весной 2022 года на подступах к Николаеву 59-я ОМПБр им. Якова Гандзюка остановила продвижение врага, пошла в атаку и отбросила противника практически в 20 километрах от города. Затем началась настоящая "зачистка" захватнических рядов.

Видео дня

Кадры с работой наших военных опубликовали на Telegram-канале ВСУ. Бойцы подразделения нанесли тогда противнику колоссальный ущерб, что ослабило их позиции вплоть до полного вытеснения из региона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"От нас требовалась активная артиллерийская и позиционная работа. Уничтожение техники, личного состава, исключение логистики врага, отрезание противника на Правом берегу от мостов через реку Днепр", – поделился подробностями оборонительной работы командир 59-й ОМПБр Вадим Сухаревский.

Он добавил, что уже в августе началась контрнаступательная операция, которая проходила блестяще. Случалось, что один танк вел успешное сражение с девятью враждебными Т-72, Т-80 и Т-90.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы поспособствовать нашим бойцам в ликвидации захватчиков Кабмин поддержал законопроект об увеличении расходов на безопасности и обороны – в частности, на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Остальные средства пополнят резервный фонд.

Тем временем украинские активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. На знаменитой Медведь-горе (Аю-Даг) патриоты оставили смелое послание для оккупантов.