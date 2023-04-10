''Одна из самых сложных миссий'': домой вернули 24 ребенка с Херсонщины, которых незаконно удерживали оккупанты. Видео

В Украину к родным и близким удалось вернуть 24 ребенка из Херсонской области, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Перед этим захватчики устроили им 13-часовой допрос и вынудили сниматься для пропагандистского репортажа.

Видео дня

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. В Telegram-канале ведомства опубликовали видео встречи детей на родной земле (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автобус с детьми в Херсоне встретил начальник ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с юными украинцами и вручил им приятные подарки.

"Детей удалось вернуть благодаря волонтерам благотворительного фонда Save Ukraine. Они приложили невероятные усилия для того, чтобы юные жители области наконец-то могли увидеть и обнять своих родных", – говорится в сообщении.

Сами волонтеры рассказали, что это одна из самых сложных спасательных миссий. Ведь российские оккупанты устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в репортаже для пропагандистских росСМИ.

Несмотря на все испытания и пережитое, главное, что теперь дети в безопасности и со своими родными.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины РФ продолжает принудительную паспортизацию местных жителей. Оккупационные "власти", которые сталкиваются с нежеланием украинцев становиться гражданами страны-агрессора, угрожают отобрать детей из семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что депортированные с временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы подвергаются телесным и психологическим наказаниям. Поводом для "воспитательной работы" может стать отказ исполнять гимн РФ или упоминание о том, что они – граждане Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!