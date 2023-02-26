Одни руины и воронки: села близ Угледара показали на спутниковых фото с разницей в 8 месяцев

За несколько недель до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в восточной части Донецкой области произошли одни из самых ожесточенных боев. Maxar Technologies показали спутниковые снимки, на которых видно населенный пункт недалеко от Угледара с разницей в 8 месяцев.

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Об этом сообщило издание CNN. На фото видно масштабные разрушения – земля сожжена, а многие дома разрушены.

Как говорится в источнике, Донецк находится под постоянным обстрелом со стороны российских сил. А президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на этом направлении "самой сложной из всех" областей Украины.

На этих спутниковых снимках Maxar Technologies видны последствия недавнего обстрела городов Никольское и Петровка, расположенных в восточном регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, снимки из Бахмута и Соледара были опубликованы на странице американской аэрокосмической компании Maxar Technologies в Twitter. Там показали, как изменились города за время активных боевых действий.

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