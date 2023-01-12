Появились новые спутниковые снимки Соледара и Бахмута, которые Россия стерла с лица земли

Российские оккупационные войска уже более полугода активно пытаются захватить города Бахмут и Соледар на Донетчине. Враг не добился там значительных успехов, однако пожертвовал жизнями тысяч своих солдат и буквально стер с лица земли населенные пункты, за которые продолжаются бои.

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Новые снимки из Бахмута и Соледара были опубликованы на странице американской аэрокосмической компании Maxar Technologies в Twitter. Там показали, как города изменились за время активных боевых действий.

В Соледаре из-за постоянных российских обстрелов не осталось ни одного уцелевшего здания, часть жилых домов была полностью разрушена. На серии снимков, сделанных 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года видно, как изменился город за последние пять месяцев.

"Спутниковые снимки демонстрируют дома, школы и здания, которые были разрушены в результате продолжающихся месяцами боев и артиллерийских перестрелок", – сказано в сообщении.

Также в Maxar показали тысячи воронок от снарядов на полях и вдоль дорог в городе Бахмуь и вокруг него. Снимок сделан 7 января 2023 года.

Ранее в Maxar Technologies обнародовали спутниковый снимок Бахмута от 4 января и сравнили его соответствующим снимком от 1 августа 2022 года. На них видно, как сильно пострадал город от российских атак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воин Вооруженных сил Украины, который держит оборону в Соледаре Донецкой области, сказал, что следующие сутки станут решающими для города. При этом он заявил, что российские оккупанты не заблокировали Соледар, бои продолжаются.

– Войска страны-агрессора пытаются взять под полный контроль Соледар, говорят в Генштабе. Также подразделения оккупантов, которые Россия стянула к самой горячей точке фронта, делают все, чтобы перерезать пути поставок подразделений ВСУ.

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