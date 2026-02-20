'Одного парня по голове ударили, убили сразу': украинский защитник рассказал о пытках в российском плену. Фото и видео

Украинский военный Иван с позывным "Ахиллес" рассказал, что в российском плену его пытали, а именно применяли электрошок, имитировали утопление, били и оказывали эмоциональное давление. Цель издевательств была получить признание в вымышленных преступлениях.

После захвата его неоднократно перевозили между подвалами, комендатурами и следственными изоляторами на оккупированных территориях. Об этом военный сообщил в интервью для медиа.

Мужчина вспоминает нечеловеческие условия содержания: переполненные камеры, отсутствие воды, антисанитария, постоянные избиения и унижения со стороны оккупантов.

Во время допросов, которые длились часами, к нему применяли электрошокеры, били дубинками и молотками, а также угрожали физическим увечьем. Иван вспомнил самый жестокий эпизод – это имитация утопления с мешком на голове. После такого издевательства он терял сознание и его приводили в чувство, чтобы продолжить пытки.

"Ну они добились своего, я подписал все. Подписал, наговорил на себя уже, что хочешь. Сказал, и убивал, и насиловал, и мародерствовал. Все делал, только отпустите меня. Не трогайте меня. Они довольны, опа, все, класс. Все, тебя осудят. Мне дали три срока на всю жизнь. Я еще очень посмеялся, потому что говорю, мне нет сколько жизни, куда мне три пожизненных срока. Меня вызывают из камеры, а у меня в камере все взрослые мужчины", – рассказал военный.

Несмотря на это, Иван выжил и впоследствии был освобожден во время обмена пленными. После возвращения в Украину он проходил физическую и психологическую реабилитацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину из российского плена вернулся военнослужащий24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, которого с сентября 2022 года считали погибшим. В 2023 году его официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!