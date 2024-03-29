'Офицеры стояли и контролировали': оккупанты жалуются на отсутствие свободного волеизъявления на 'выборах' Путина. Перехват

Как известно, российский диктатор Владимир Путин "победил" на очередном переизбрании себя, набрав 87,29% нарисованных голосов избирателей, проявивших свое "волеизъявление без выбора". Но и такое "волеизъявление" не было свободным, а проходило под жестким контролем. И даже российские оккупанты, которых Путин отправил убивать украинцев, жалуются на жесткое "стимулирование" на "выборах" диктатора.

Военная разведка Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор двух оккупантов. Они обсуждают отсутствие свободного волеизъявления во время голосования на "выборах" президента России.

Один из них, очевидно, на фронте, жалуется собеседнику, что Путин хочет, чтобы все российские военные проголосовали за него.

"Тут же, *б, пути кричит, он даже хочет, чтобы на СВО все голосовали", – говорит он.

Он посетовал, что на "выборах" военным привезли сумку с бюллетенями и заставили всех проголосовать за Путина. При этом офицеры наблюдали, чтобы все поставили "правильную" галочку в бюллетене.

"Вот как раз все идут и голосуют за путина, просто все. Просто офицеры, просто стояли и контролировали, *б твою, за кого кто галочку ставит", – рассказал оккупант.

Он предупредил своего собеседника, что и в его части будет то же самое. При этом оккупант отметил, что Путин за все эти 25 лет "вжился" и уже ничего не боится.

"Путин сейчас вжился и ему сейчас по*ер", – отметил российский военный.

Как сообщал OBOZ.UA:

Фейковые выборы президента России-2024 назвали наиболее нечестными в истории страны. Аналитики считают, что для Путина "вбросили" не менее 22-31,6 миллиона голосов (не считая других методов фальсификаций).

Не все россияне были удовлетворены результатом "выборов" Путина. Они выразили свое отношение в соцсетях, назвав результаты "выборов" ожидаемыми, а сами выборы "цирком с плешивым дедом".

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