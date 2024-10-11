Официально в номенклатуре NATO: Юрий Голик рассказал о кодификации бомбера STING Mad Max

Протестированный в тылу и на фронте ударный STING Mad Max прошел процесс военной кодификации – ему присвоили собственный код в номенклатуре вооружения и военной техники, внедренной в НАТО. Как подчеркнул предприниматель и волонтер Юрий Голик, лидер команды разработчиков, теперь дрон имеет официальную рекомендацию по использованию структурами Сил обороны Украины .

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Дрон стал эффективным орудием для уничтожения техники и складов после многочисленных тестирований, в том числе с привлечением военных. Используя Mad Max на фронте, они предоставляли профессиональные советы по улучшению коптера. Да, ударный дрон может летать под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, имея защищенную линию управления и связи. Для простоты управления инженеры создали ряд режимов, таких как полет миссией или удержание точки и высоты. Со временем дневную камеру заменили гибридным модулем. Его аналоговая камера позволяет контролировать полет, работая на альтернативной частоте, а вот цифровая "записывает" все в 4К, чтобы военные потом могли проанализировать отснятое и убедиться в точности поражения врага или разузнать его позиции.

"Большая благодарность всем, кто участвовал в процессах. В первую очередь, нашим военным, которые тестировали бомбер в боевых условиях и по отзывам которых мы могли корректировать тактико-технические характеристики беспилотника", — рассказал Юрий Голик.

Предприниматель поделился, что процедура была непростой и длительной, но единственной причиной этого стало отсутствие опыта команды. А теперь она поняла все тонкости оформления милитарных разработок, и процесс должен пойти быстрее – он уже запущен для других инженерных разработок. Среди них ретранслятор STING Spider, которого уже ожидают военные – он должен сопровождать в полете дроны-камикадзе Примара, укрепляя связь управления со взрывчатой птицей.