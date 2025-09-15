Огонь по аэродрому наводил бывший израильский спецназовец: появились новые подробности Чернобаевки. Фото

Знаменитая спецоперация по уничтожению 49 вертолетов на аэродроме в Чернобаевке, которая состоялась 7 марта 2022 года, сорвала дальнейшее продвижение российских оккупантов в Николаев и Одессу и нанесла врагу ущерб на около миллиарда долларов. До недавнего времени имя героя, который корректировал удары по Чернобаевке, оставалось неизвестным. Как оказалось, человеком, который фактически спас тогда Одессу и Николаев, был ветеран израильского спецподразделения Эяль Исраэли, который сейчас воюет на стороне Украины.

Об этом сообщил президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Он ссылается также на статью в The Jerusalem Post об Эяле Исраэле.

Кто такой Эяль Исраэли

52-летний уроженец Израиля Эяль Исраэли в 1990-х был членом спецподразделения, которое занималось ликвидацией террористов. Он имеет большой военный опыт участия в специальных операциях, включая снайперскую подготовку и ликвидацию арабских террористов в Газе.

Он женат на украинке и до полномасштабного вторжения РФ он 16 лет прожил в Херсоне.

В первые дни большой войны он предложил помощь по защите города и записался в батальон территориальной обороны. Но оборона Херсона пала, город оккупировали российские захватчики.

Эяль остался в Херсоне. В первые дни марта 2022 года он связался с СБУ и предложил свои специфические профессиональные услуги.

Эяль Исраэли сформировал разведывательно-диверсионную группу и фактически стал лидером антироссийского подполья в 300-тысячном оккупированном украинском городе — под эгидой СБУ и при поддержке офицеров спецслужбы, которые держали связь с Херсоном

Легендарная спецоперация в Чернобаевке

7 марта 2022 года по заданию СБУ Эяль Исраэли провел разведку относительно вражеской военной техники на аэродроме вблизи Чернобаевки.

Для проведения агентурно-боевого мероприятия вместе с двумя собратьями он определил многоэтажный дом на окраине города Херсон, с крыши которого было возможно провести наблюдение за техникой врага.

Попав наверх, он прополз на край крыши, чтобы не попадать в поле зрения захватчиков и с используя свой профессиональный фотоаппарат с телеобъективом сделал четкие фото российских вертолетов и места их дислокации.

Полученные данные он немедленно передал СБУ, и в этот же день ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины было осуществлено огневое поражение 49 вертолетов, другой боевой техники и живой силы врага.

Эяль Исраэли воюет на юге Херсонщины

Эяль сейчас воюет в разведке морской пехоты Украины на юге Херсонской области. Он много успел сделать за три с половиной года войны с Россией.

Кроме Чернобаевки, на его счету также немало оккупантов, уничтоженных им лично.

Также он сконструировал и протестировал аккумулятор повышенной мощности, который позволил украинским дронам держаться в небе втрое дольше – более трех часов вместо одного.

Сейчас Эяль Исраэли участвует в совместных боевых операциях разведки морской пехоты Украины и СБУ.

Сегодня он запускает и обслуживает разведывательные дроны, на крыльях которых рисует звезды Давида. Такая же звезда Давида – и на его шевроне, вместе с флагом Украины.

"Я делаю и запускаю под огнем на линии фронта разведывательные дроны со звездами Давида на крыльях. Россияне видят это и сходят с ума, не в состоянии понять, что это и откуда на них летит", – смеется Эяль Исраэли.

Как пояснил Борис Ложкин, в России о подвигах Эяля Исраэли давно и в подробностях осведомлены – документы об участии израильтянина в российско-украинской войне то ли случайно, то ли умышленно попали в руки российских спецслужб.

"После этого придерживаться инкогнито Эялю стало бессмысленно", – отметил Ложкин.

