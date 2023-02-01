Ограниченно пригодные могут быть мобилизованы: в ВСУ объяснили, куда могут призвать военнообязанных данной категории

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В связи с этим многих людей интересует вопрос: что делать тем, кто военно-больничными комиссиями признан ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья?

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Ответ на этот вопрос в комментарии Military Media Center дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Он отметил, что ограниченно пригодные по состоянию здоровья также могут быть мобилизованы.

"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, также могут быть мобилизованы. Однако их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", – пояснил Роман Горбач. По его словам, ограниченно пригодные по состоянию здоровья могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, или в других небоевых подразделениях.

Что такое мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения армии новыми военнослужащими, который проводится одновременно на всей территории Украины. Подлежат мобилизации все граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток.

Как и где вручаются повестки

Повестку могут вручить лично в руки или по месту жительства либо работы. За повестку могут расписаться близкие родственники – родители или жена. Также повестку могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка не будет считаться врученной.

За неявку в военкомат по повестке военнообязанный может быть привлечен как к административной (ст. 210 КУоАП), так и уголовной (статья 335 УК) ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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