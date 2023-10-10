'Охотились' на ПВО и сливали данные военных: СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Запорожье двух агенток ФСБ, которые передавали оккупантам данные о расположении украинских военных и средствах противовоздушной обороны. Более того, одна из вражеских приспешниц передала россиянам информацию о своих родственниках, которые служат в ВСУ.

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла женщинам денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленницы разведывали боевые позиции систем противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору персональные данные украинских защитников. Одна из подозреваемых хотела выявить локацию зенитно-ракетных комплексов на прифронтовой территории.

Также в СБУ выяснили, что женщина передала в ФСБ персональные данные своих родственников, которые служат в Вооруженных Сил Украины и их боевых побратимов, воюющих на передовой. Во время телефонного разговора с родственником-военным агентка ФСБ записывала диалог на диктофон, а затем отправляла оккупантам аудиофайлы.

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В то же время другая фигурантка фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ. Позиции украинских защитников она пыталась выявить на прифронтовой местности.

Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений сил обороны по соответствующим локациям. По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

Во время обысков у обоих злоумышленниц были изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с оккупантами. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленницам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, агент российского ГРУ, корректировавший ракетные обстрелы по жилому дому, больнице и Управлению СБУ в Днепре проведет за решеткой 15 лет. Российский агент действовал под прикрытием местного волонтерского фонда, где он являлся соучредителем.

Ранее СБУ задержала жительницу Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории сама предложила российским войскам сотрудничество. Она очень радовалась, когда РФ захватила часть украинской земли и хотела быть полезной для военных преступников.

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