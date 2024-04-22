Охотился за NASAMS и Patriot: СБУ задержала россиянина-агента ГРУ, который 'работал' на территории двух областей. Фото

Служба безопасности задержала гражданина страны-террориста России, который охотился на украинские системы противовоздушной обороны. Злоумышленника интересовали в первую очередь ЗРК NASAMS и Patriot.

Для выполнения агентурной работы мужчина прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, среди основных целей врага были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ПВО, защищающие Киевскую область. Оккупанты поручили своему агенту найти это вооружение и скорректировать по нему огонь.

Для выполнения вражеских указаний злоумышленник прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии. Долгое время он находился в статусе спящего агента, чтобы обустроиться на новом месте и раскрутить собственное бизнес-прикрытие.

По данным военной контрразведки СБУ, осенью 2023 года российская разведка "расконсервировала" своего агента. Под видом коммерческих поездок он ездил по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО.

Чтобы отслеживать возможные позиции украинских войск, россиянин использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением. Также он установил в собственном авто скрытую видеокамеру. Разведданные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен был передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине.

Во время обыска у вражеского агента изъята оптику, которую он использовал для отслеживания позиций Сил обороны. Кроме того, в ходе документирования фигуранта СБУ установила личность его "куратора" – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную группу ФСБ на Херсонщине. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие удары ракетами и дронами по региону.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине СБУ обезвредила сеть агентов РФ, которые планировали передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Организатором оказался предприниматель из Харькова, у которого нашли валюты более чем на 5 млн грн, предположительно, полученной от кураторов.

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