Охранник с овчаркой или механик в Беларусь: в сети раскрыли, как вербовщики в РФ заманивают мужчин на войну против Украины

Российские вербовщики придумывают все больше хитростей, чтобы заманить мужчин на войну против Украины. Они выставляют объявления на платформе поиска работы, где обещают не отправлять в район боевых действий, к тому же гарантируя большие выплаты и льготы, однако это обман.

Видео дня

Среди таких вакансий – охранник с овчаркой, механик в Беларусь, разработчик техники, разборщик трофейной техники НАТО. Об этом сообщил канал "Можем объяснить".

Как заманивают на войну против Украины

Вербовщики из РФ различными способами заманивают население на преступную войну против Украины. На российских платформах можно найти много объявлений с предложением работы, которая якобы не предусматривает участия в боевых действиях и еще и за это обещают высокую зарплату – от 240 тыс. рублей (около 100 тыс. грн). Однако все эти обещания – обман и способ завербовать мужчин на войну в ряды российской армии.

Примерами таких вакансий являются "вахтер в тылу "СВО", "механик в Беларусь на "СВО" (однако отмечается, что служить надо в России на "новых территориях"), "охранник периметра с немецкой овчаркой" (правда, не указано, где находится "периметр" и где брать овчарку), "надзиратель в Черноморский флот", "разборщик трофейной техники НАТО", "руководитель инженерных войск на чертежи".

Во всех объявлениях упоминается "СВО", предлагается зарплата от 240 тыс. руб. (около 100 тыс. грн) в месяц и миллионные выплаты при заключении контракта. А также остальные стандартные бонусы для участников преступной войны: списание долгов, льготы для членов семей, статус ветерана боевых действий (даже для тех, кто якобы будет служить в тылу). Для еще лучшей привлекательности вакансии в большинстве объявлений отмечается, что подходит для людей с заболеваниями и судимостями.

Тексты многих вербовщиков практически дословно повторяют друг друга и иногда содержат внутренние противоречия, как, например, в объявлении о наборе механиков в Беларусь, которые будут служить на "новых территориях".

Однако юристы предупреждают, что такие обещания – обман, и человека отправляют в штурмовики, а не на обещанную тыловую работу. И попадает такой человек на военную службу, а не на конкретную должность, к тому же расторгнуть контракт или уволиться, как на обычной работе, нельзя.

Такие вакансии – обман

"Все обещания вербовщиков — обман, а новобранцы, заключившие контракт, попадут прямо в штурмовики, – предупредил юрист. – Человека принимают на военную службу, а не на конкретную должность. Российское законодательство предусматривает перевод в любой момент и в любое подразделение — "по служебной необходимости", согласия не требуется. Очевидно, что никто не будет платить человеку без опыта 250 тысяч за дежурство на КПП. Его отправят штурмовать лесопосадку. И никакой возможности расторгнуть контракт уже не будет, апеллировать к обещаниям вербовщиков бесполезно".

Кроме того, компании, которые занимаются вербовкой населения на войну, активно ищут рекрутеров. Им обещают высокий доход – от 500 тыс. рублей в месяц (примерно 205 тыс. грн), но платят только в том случае, если желающий подписал контракт. От кандидатов требуют "безупречных коммуникативных навыков" и опыт работы "в условиях высокого эмоционального и психологического напряжения".

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация обманом привлекала граждан Перу к участию в войне против Украины. Обманутых перуанцев на "СВО" могут быть сотни; по крайней мере такое количество заявлений родственники подали в правоохранительные органы, жалуясь на исчезновение работников в России. За последние две недели 18 таких иностранцев удалось вернуть обратно в их страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!