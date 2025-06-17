Оказался на месте прилета одним из первых: 'азовец' разбирал завалы и оказывал помощь пострадавшим во время ночного обстрела Киева. Видео

В ночь на 17 июня медик 12-й бригады "Азов" Михаил Лавровский одним из первых оказался на месте прилета. Военный под псевдонимом "Спок" вместе с побратимами сразу присоединился к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим во время ночного обстрела Киева.

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Об этом рассказали в бригаде "Азов". Сам медик в сети объяснил, что именно поэтому 17 июня он не явился на службу.

"Эвакуация пострадавших, разбор завалов и оказание первой медицинской помощи – все это происходило в первые минуты после попадания, до приезда ГСЧС и медиков скорой. Действия "Спока" – это результат того, как подготовка и боевой опыт помогают во время критических ситуаций в гражданской жизни. Благодаря прохождению курсов по тактической медицине, каждый гражданин может научиться оказывать первую домедицинскую помощь раненым", – отметили в бригаде.

Знания и опыт спасают жизни, добавили собратья Спока и показали соответствующее видео.

Сам Михаил Лавровский признался, что во время своих действий был вынужден взять из закрытого магазина инструменты, чтобы спасти пострадавших от российского обстрела Киева.

"Уважаемые Dnipro-M, извините, что пробили ваш магазин, но благодаря вашей болгарке люди не задохнулись в квартире. Никогда не мог подумать, что такой инструмент должен быть постоянно в машине, но после пережитого – куплю", – отметил боец.

Спок отметил, что не забирал инструмент себе, в "болгарка" "осталась там на месте у ребят", а ему "чужого не надо".

Магазин Dnipro-M (магазин производителя инструментов для строительства, ремонта и садово-парковой техники) отметил, что это не имеет значения.

"Главное, что людей удалось спасти", – подчеркнули в Dnipro-M.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

По официальной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере 139 человек. 15 человек погибли, среди них - женщины, пенсионеры и даже ребенок. Еще 124 получили ранения. Часть пострадавших находится в реанимации.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи – вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

На месте нового российского преступления продолжают работать экстренные службы. Что увидел в Соломенском районе столицы корреспондент OBOZ.UA, смотрите здесь.

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