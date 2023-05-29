'Оказался под завалами – по шею в кирпиче': украинский военный потерял ногу из-за вражеского удара, но вернулся на службу. Фото

Военный, по имени Руслан, в прошлом году во время обстрела Харькова потерявший ногу, после реабилитации решил снова вернуться на службу. Защитник служил в Военной службе правопорядка ВС Украины.

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Так, после потери конечности и реабилитации, военный не потерял мотивацию и принял решение вернуться на фронт. Об этом сообщает 24 канал.

Как рассказывается, оккупанты совершили атаку на позиции Военной службы правопорядка в Харькове в марте 2022 года. Во время обстела были ранены три военнослужащих. Одним из них оказался Руслан, служивший инспектором Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела. Врачи из разных областей Украины боролись за его жизнь.

Так, военному пришлось ампутировать ногу, а после реабилитации ему установили протез. Сейчас Руслан, несмотря на пережитое, остается очень мотивированным военным, и своим примером показывает, что жизнь с протезом – это не приговор.

"Я оказался под завалами – по шею в кирпиче. Подумал, что раскину кирпич и выбегу, но у меня отказали ноги. Я начал себя раскапывать руками и так вылез. Мне установили механический протез. Сначала я боялся, но протез – это не приговор. Можно жить, ходить, работать. Когда-то я смотрел на таких людей и мне было их жаль, но сейчас сам оказался в такой ситуации. Знаю много военных, которые с протезом продолжают службу", – рассказывает Руслан.

Отметим, что Военная служба правопорядка является одним из специальных формирований в структуре Вооруженных сил Украины. Это формирование не только обеспечивает соблюдение порядка и законов Украины, но часто попадает под атаки со стороны российских оккупационных сил. ВСП выполняют функции охраны важных объектов национальной обороны и обеспечивают сопровождение ключевых лиц.

История этого формирования началась в 2002 году и с тех пор военные осуществляют широкий спектр задач, связанных с обеспечением правопорядка в Вооруженных силах Украины. Это включает профилактику нарушений правил, документирование преступлений, нейтрализацию вражеских диверсантов и охрану иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что в Украине был протезирован первый ребенок с ампутацией из-за военной травмы. Длительную реабилитацию и восстановление ребенка провели врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Напомним, что в Украине почти 70 человек стали участниками программы протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub.

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