Оккупант из Пскова, полк которого обвиняют в резне в Буче, усыновил 7-летнего мальчика из Донецка. Фото

Военнослужащий страны-агрессора России Виктор Филонов усыновил вывезенного из Донецка в 2022 году семилетнего мальчика. Есть вероятность, что 32-летний оккупант причастен к военным преступлениям в Украине – он служит в 234-м полку, который входит в состав российской 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии, находившейся в начале полномасштабного вторжения в Буче Киевской области.

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Telegram-канал ASTRA пишет, что мальчика зовут Олег, он до усыновления содержался в детском доме в Великих Луках Псковской области России. Ребенка из захваченного россиянами украинского Донецка перевезли в Российскую Федерацию в ноябре 2022 года. В семью оккупанта он попал в декабре 2023-го.

Филонов может быть причастным к убийствам цивильных в Буче в феврале-марте 2022 года. Ранее он получал от Кремля медальки за оккупацию Крыма и войну в Сирии.

Жена Филонова – Мария, она является руководителем псковского штаба провластного "Комитета семей воинов Отечества". В семье есть и другие дети.

По данным российских СМИ, сержант Виктор Филонов служит в 234-м полку с 2012 года.

Пропагандистам Мария Филонова хвасталась, что ее муж в "СВО" и он якобы "эвакуировал, как говорится, женщин и детей", "знает, что такое обстрелы". "Поэтому мы очень даже рады, что наш малыш оттуда", – сказала жена военного преступника одному из российских телеканалов.

В волонтерской базе данных "Миротворец" Филонов назван "профессиональным убийцей, мародером и палачом".

Российское издание "Дождь" сообщало, что у ребенка диагностировано посттравматическое расстройство. Сам Филонов, как отметили журналисты, хочет вернуться на войну против Украины.

Как писал OBOZ.UA, 25 января Парламентская ассамблея Совета Европы единодушно приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей в РФ геноцидом украинского народа. Также в документе содержится призыв продолжить помощь беженцам с детьми из Украины.

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