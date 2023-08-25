Оккупант рассказал, как его товарищи забрали у него оружие и бросили умирать на поле боя. Видео

Военнослужащий Российской Федерации рассказал, что командир роты и сержант "второй армии мира" бросили его раненым на поле боя. Оккупанты проигнорировали призывы о помощи коллеги и даже отобрали у него магазины с патронами.

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В итоге "трехсотый" российский захватчик попал в плен Сил обороны Украины. Он дал интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину. Фрагмент разговора распространили в сети Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Командир роты мой и сержант Никитин подбежали ко мне. У меня было восемь магазинов с собой. Они вытащили рожки, магазины", – пожаловался оккупант.

Россиянин заявил, что говорил товарищам: "Помогите, спасите!" – но они даже не думали вытаскивать его. Просто молча забрали боеприпасы и убежали.

Фактически, украинский плен спас вражескому военному жизнь, поскольку наши воины оказали парню медпомощь.

Оккупанту разрешили позвонить родным. Интересно: его мать удивило, что сын плачет. "Сынок, ну ты что-то совсем какой-то расстроенный", – сказала гражданка РФ военнопленному.

"А что, веселиться что ли?!" – ответил матери российский захватчик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее проект "Хочу жить" рассказал, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненых военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. По состоянию на 23 августа таких оккупантов было 59.

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