Оккупантам не спрятаться: в сети показали, как пограничная аэроразведка помогает уничтожать захватчиков и их технику. Видео

Аэроразведка украинских пограничников помогает артиллеристам уничтожать вражескую технику и оккупантов в Луганской области. Пограничники осуществляют разведку, выявляют цели, передают координаты и корректируют огонь "арты", или сами отрабатывают по врагу.

Видео дня

Видео работы операторов дронов обнародовала Луганская ОВА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы "птичка" могла как можно дальше залететь на позиции врага, украинские пограничники подходят ближе к линии столкновения.

"Никаких наступательных действий пока не ведется, потому что не соответствуют погодные условия. Выходит пару дней, которые можно полетать. Мы разведываем их позиции, потом по их позициям отрабатываем", – рассказал пограничник с позывным "Соло".

Одновременно неподалеку работает другая команда. Как видно из кадров, через некоторое время работы аэроразведки бойцы передали координаты вражеского БМП. Пограничники совместно с Вооруженными силами корректируют огонь по врагу.

"Совместно с подразделением аэроразведки 66 бригады осуществляем разведку в районе скопления личного состава вооруженных сил РФ, обнаруживаем цели, передаем координаты и по возможностях корректируем работы нашей арты. Или своими силами, пушкой АО 15 Рапира, если есть что-то серьезное, жирное", то подключается более серьезная дальнобойная артиллерия", рассказал пограничник с позывным "Знамя".

Он также объяснил, каким образом удается непрерывно держать "картинку" местности для артиллерии.

"Птичка у нас в воздухе висит где-то до 50 мин, в зависимости от того, сколько она пролетела. Чем дальше летит, тем меньше она может висеть в воздухе. Если работает арта, нужно корректировать, картинка у нас идет непрерывно, птички меняются в воздухе – одна, в которой аккумулятор садится, возвращается, вторая в это время становится на ее место и таким образом производим замену. То есть картинка местности для артиллерии у нас не прерывается ни на минуту", – рассказал "Знамя".

Также на видео показали работу минометного расчета.

Когда поступили координаты вражеской артиллерии, наши пограничники отправились на позиции, настроили свой 82-мм миномет и открыли интенсивный огонь по врагу – оккупантам не скрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники захватили позицию оккупантов возле Бахмута. Из-за этого путинским захватчикам пришлось бежать.

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