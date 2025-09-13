Оккупантам удалось зайти на северные окраины Купянска благодаря подземной газовой трубе: Федоренко рассказал о ситуации. Карта

Отдельные группы российских захватчиков добрались до северных окраин Купянска на Харьковщине благодаря подземной газовой трубе. Силы обороны ударили по ней, чтобы затопить и сделать непригодной для использования.

Об этом "Суспільному" заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он пояснил, что труба проходит по северной окраине города Купянск. Там лесистая местность, что и позволило россиянам осуществить скрытую переброску сил.

Что известно о продвижении врага

Федоренко сообщил, что вход в газовую трубу, которой воспользовались оккупанты, расположен в районе оккупированного Лимана Первого.

Некоторое время, штурмуя реку Оскол с левого на правый берег, захватчики работали над прокладкой маршрутов через газотранспортную инфраструктуру.

"Действительно, противник начал использовать газовую трубу для затягивания туда средств. Это подтверждают, в первую очередь, российские источники информации, различные паблики, где они публикуют видео из труб, ну и мы начали фиксировать их выходы из газовой трубы. И как следствие – взяли под огневой контроль", – сказал Федоренко.

Выкапывались военнослужащие ВС РФ в тех местах, где "наблюдение затруднено в связи с зелеными насаждениями".

Федоренко сообщил, что украинские оборонцы нанесли удар по трубе и закрыли заслонки. На момент записи комментария воины "Ахиллеса" уже не наблюдали активного передвижения противника через газотранспортную систему.

"Сколько россиянам надо будет времени для того, чтобы восстановить, и возможно ли это восстановить ее в инженерном плане, покажет только время", – отметил командир.

Заявлено как видео передвижения российских армейцев по газовой трубе в сторону Купянска (осторожно, есть нецензурная лексика):

"Если говорим о военных на передней линии боевого соприкосновения, что мы можем сделать, когда противник приближается: мы можем попробовать заминировать. К примеру, инженерные сети, и держать под огневым поражением, потому что на передней линии боевого соприкосновения, и даже вглубь до 10 километров, мы не имеем возможности загнать тракторы и выкопать трубу, которая в диаметре один метр, потому что трактор будет уничтожен. Не могут военнослужащие, или военное руководство выкапывать эту трубу, рисковать личным составом под активными обстрелами", – объяснил Федоренко то, как Силы обороны могут ответить на эту российскую тактику.

Что говорят в DeepState

12 сентября проект опубликовал видео, которое показывает выход оккупантов из трубы. На Telegram-канале DeepState отметили, что враг уже в третий раз использовал трубы для просачивания групп (впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи).

Предварительно, противник разработал специальные лежанки на колесах, чтобы оккупанты могли не ползти, а двигаться быстрее. там, где позволяла высота, военнослужащие страны-агрессора пользовались электросамокатами.

"Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", – уточнили в DeepState.

Таким образом оккупанты добирались до Радьковки, а дальше перемещались на юг в лес, рассредотачивались на окраинах Купянска и доходили до железной дороги.

"В самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов [БПЛА]", – утверждали аналитики 12 сентября.

Добавим:

13 сентября Генеральный штаб ВСУ заявил, что ситуация в Купянске контролируемая, но противник продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города . Выход из трубопровода, который агрессор использовал для перемещения личного состава, находится под контролем украинских защитников.

. Выход из трубопровода, который агрессор использовал для перемещения личного состава, находится под контролем украинских защитников. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин 13 сентября утверждал, что "DeepState спешит – нет россиян в Купянске". В то же время он подтвердил, что бои идут на окраинах.

Как писал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, украинские войска недавно освободили Филию к югу от Новопавловки Днепропетровской области. При этом российские захватчики атаковали саму Новопавловку, а также в районе Новопавловки возде Филии и Ялты. Также геолокационные кадры показывают, что враг продвинулся в Терновом к юго-востоку от Великомихайловки.

