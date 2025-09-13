Украинские войска продвинулись вблизи Новопавловки, враг пытается прорваться у Лимана и Великомихайловки – ISW

Украинские войска недавно освободили Филию к югу от Новопавловки. При этом российские войска атаковали саму Новопавловку, а также в районе Новопавловки возде Филии и Ялты.

Также геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись в Терновом к юго-востоку от Великомихайловки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на фронте

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что российские войска, вероятно, захватили как Терново, так и Камышеваху (к востоку от Терново). В то же время российские источники заявили 12 сентября, что оккупанты продвинулись к западу от Тернового после его захвата. Враг утверждал, что путинская армия продвинулась к западу от Новоселовки (к востоку от Великомихайловки), к северо-западу от Хорошего и к юго-востоку от Березового (оба к юго-востоку от Великомихайловки).

Российские войска также атаковали северо-восточнее Великомихайловки в районе Андреевки-Клевцово и Поддубного; восточнее Великомихайловки в районе Новоселовки; и юго-восточнее Великомихайловки в районе Сосновки, Вороне, Малеевки, Комишувахи и Новониколаевки 11 и 12 сентября.

Также путинская армия атаковала северо-западнее Лимана в районе Шандрыголово, Дерилово и Среднего и в направлении Дробышева; севернее Лимана в направлении Ставок; северо-восточнее Лимана в районе Колодязей; восточнее Лимана в районе Торского и Заречного; и юго-восточнее Лимана в районе Ямполя и Серебрянского лесничества.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска используют тактику просачивания и укрываются в подвалах, ожидая подкрепления. Военный отметил, что российские оккупанты используют беспилотники для снабжения этих подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении в Харьковской области ситуация остается сложной. Российские оккупанты постоянно проводит штурмы, бросая в бой малые группы. Также противник часто пытается использовать диверсионно-разведывательные группы.

