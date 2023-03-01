Оккупантам в Запорожье устроили мощный ''хлопок'': в Мелитополе и Пологах раздавались взрывы и пылал пожар. Фото и видео

1 марта в Запорожской области прозвучала серия взрывов. "Хлопки" были слышны в Мелитополе и Пологах.

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Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров. В Пологах после взрыва начался сильный пожар.

"Пологи. Место там для орков действительно "намоленное". Вон как пылают", – пишут местные жители в Telegram-каналах.

Над городом поднялся столб черного дыма.

Кроме того, городской голова Иван Федоров сообщил и о "прилетах" в Мелитополе.

"Почти каждый месяц рашисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно. За год оккупации хлопки прилетали на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетела и сегодня", – написал он в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, около 13:00 произошел взрыв на местном аэродроме.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на захваченных территориях Запорожской области готовят новые провокации, запугивая людей "злыми Вооруженными силами Украины". Они призывают местное население эвакуироваться или готовить бомбоубежища. Федоров призвал жителей Мелитопольщины не верить российской пропаганде.