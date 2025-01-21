Оккупантов отправляют на боевые задания даже на костылях: в сети показали видео

Российское командование продолжает отправлять раненых оккупантов на штурмы. В атаки они идут в прямом смысле на костылях.

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Очередное видео, подтверждающее это, опубликовано в Telegram-канале "Сеятель ветра". Там подобную практику назвали "бессмысленным истреблением своих же солдат".

"Еще одно видео, которое подтверждает, что раненых российских военных отправляют на боевое задание прямо костылях, не дав вылечиться. Судьба такого военного очевидна – он погибнет в первом же бою. В Российской армии происходит просто бессмысленное истребление своих же солдат. И любой, кто поддерживает "СВО" в России – поддерживает это тупое убийство своих же граждан", – пишет "Сеятель ветра".

На опубликованном видео, которое снимает российский оккупант, виден военнослужащий на костылях в полном снаряжении. По словам автора видео, его отправили на выполнение боевого задания.

Это видео – далеко не первое подтверждение подобной практики в российских оккупационных войсках. На днях кадры с оккупантами, бредущими по полю, опираясь на палки, также появилось в сети. "Бравых штурмовиков" заметили украинские операторы дронов, так что их судьба была предрешена.

Напомним, накануне потери российских захватчиков за сутки составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 23 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 130 БпЛА оперативно-тактического уровня – 194 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

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