Оккупантов пытаются мотивировать к штурмам доплатами, а в Москве агитируют на войну ученых

Командование российской армии пытается стимулировать захватчиков к штурмам. Оккупантам обещают денежные надбавки за участие в штурмовых действиях и за каждый километр продвижения по украинской земле.

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В то же время, в самой России начали агитировать к отправке на фронт ученых. Об этом в утренней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, российское командование лихорадочно ищет способы заставить оккупантов идти в штурмы. Сделать это пытаются обещаниями дополнительных выплат.

"Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", - подчеркнули в Генштабе.

В то же время, по данным украинской разведки, на территории РФ так называемая "частичная мобилизация" докатилась до научных заведений.

"В Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что накануне ВСУ отразили вражеские атаки на Харьковщине и Донбассе. Враг несет значительные потери, однако не оставляет попыток наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также накануне украинская артиллерия и авиация поразили районы сосредоточения живой силы, склады БК оккупантов. Кроме того, украинские воины сбили два российских самолета – Су-24М и Су-25.

В то же время, по данным ГШ ВСУ, из-за массового дезертирства россиян на передовую перебрасывают "мобиков" с ОРДЛО. "Мобилизованных" на временно оккупированных территориях Донбасса мужчин командование оккупационной армии снимает со второй и третьей линий обороны, на две недели отправляют на полигоны для "подготовки" - и в составе штурмовых подразделений бросают в бои на Авдеевском направлении.